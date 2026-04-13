Corrado Pinzano e il “suo” 2026 tricolore. Archiviato il 2025 con il terzo posto finale nel Trofeo Italiano Rally, il pilota biellese è pronto a rilanciare la sfida. Affrontando la nuova stagione nel neonato Campionato Italiano Rally Challenger 2026.

Corrado Pinzano e il “suo” 2026 tricolore

Già campione del Tir nel 2024, Pinzano conferma il proprio programma in continuità con la passata stagione. Al suo fianco è confermato il copilota comasco Mauro Turati, con il quale condivide l’abitacolo dal 2023. Mentre sul fronte tecnico proseguirà la collaborazione con la bergamasca PA Racing. Confermata anche la vettura, la Skoda Fabia RS Rally2 (nella foto di Massimo Bettiol). Una stagione che si preannuncia ricca di novità, di stimoli e di un confronto tecnico-sportivo di alto livello.

Il nuovo Campionato Italiano Rally Challenger 2026 sarà articolato su sei gare, ciascuna con un chilometraggio competitivo compreso tra i 90 e i 110 chilometri. Tra le principali novità regolamentari spicca l’introduzione ufficiale della Power Stage: ultima prova speciale di ogni rally con lunghezza minima di 7 chilometri. Un elemento che rafforza l’importanza sportiva del finale di gara e aumenta la visibilità delle competizioni nel panorama nazionale.

La stagione scatterà il 9 e 10 maggio con il “Rally Coppa Valtellina”. Per poi proseguire con “Valli Ossolane (13 e 14 giugno), “della Marca” (11 e 12 luglio), “1000 Miglia” (dal 4 al 6 settembre) e “Città di Bassano” (9 e 10 ottobre). E concludersi al “Trofeo Villa d’Este-Aci Como” (7 e 8 novembre).

Le parole del pilota

«Ripartiamo con grande motivazione e con la voglia di confermare quanto di buono abbiamo costruito nella scorsa stagione – le parole dello stesso Corrado Pinzano -. Il Campionato Italiano Rally Challenger rappresenta una sfida nuova e stimolante, con gare tecniche e avversari annunciati di alto livello. Ritrovare al mio fianco Mauro Turati, la PA Racing e la Skoda Fabia RS Rally2 è un valore importante: è il segno della continuità ed essa sarà uno dei nostri punti di forza. L’obiettivo è essere competitivi fin da subito e giocarci un ruolo da protagonisti per tutta la stagione».

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