Maltempo, allerta gialla oggi nel Biellese

Con l’arrivo del maltempo e della pioggia, è scattata l’allerta gialla su buona parte del territorio piemontese, Biellese compreso.

Maltempo nel Biellese, scatta l’allerta gialla. E le massime scendono anche di 10 gradi

Chiusa la parentesi su questo breve periodo caldo ben oltre la media, da ieri, domenica 12 aprile, il territorio del Piemonte è entrato in una nuova fase di instabilità. Fase che porta pioggia a tratti anche intensa e temperature massime scese anche di 10 gradi rispetto ai giorni scorso.

Per la giornata di oggi, lunedì 13 aprile, il centro funzionale di Arpa Piemonte ha addirittura diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico che coinvolge gran parte della regione. Tra le aree interessate figurano anche Il Biellese, la Valsesia e il Novarese, dove non si escludono criticità localizzate come allagamenti e movimenti franosi isolati.

Miglioramento dal tardo pomeriggio

Le piogge sono iniziate nei settori nord-occidentali del Piemonte, e si estendono nel corso della giornata successiva anche verso le zone meridionali. Un miglioramento è atteso solo dalla seconda parte di lunedì, nel tardo pomeriggio, ma con condizioni ancora instabili.

La perturbazione, infatti, potrebbe lasciare strascichi anche nella giornata di martedì, mantenendo alta l’attenzione soprattutto nelle aree più esposte al rischio idrogeologico.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook