Biella, previsioni meteo del 21 maggio 2026
Meteo Biella giovedì 21 maggio: giornata stabile e soleggiata con temperature fino a 27 gradi, clima mite e assenza di precipitazioni.
BIELLA – Prosegue il periodo di tempo stabile sul Biellese grazie alla presenza dell’alta pressione sul Nord Ovest italiano. La giornata di giovedì 21 maggio 2026 sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi per tutto il giorno, assenza di precipitazioni e temperature in deciso aumento. Su Biella e sulle aree pedemontane della provincia il clima si presenterà particolarmente gradevole, con valori termici superiori alla media del periodo e condizioni ideali per attività all’aperto. Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 27°C, mentre la minima si attesterà attorno ai 15°C. Lo zero termico salirà fino a circa 3793 metri, segnale di aria molto mite anche sulle aree alpine. I venti saranno deboli da Sud-Sudest sia al mattino sia nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo prevista sul territorio biellese.
Mattino: cieli sereni e clima mite sul Biellese
La giornata inizierà con condizioni di piena stabilità su Biella e sulle aree limitrofe. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso fin dalle prime ore del mattino, con ottima visibilità e aria particolarmente limpida. Le temperature risulteranno già miti all’alba, comprese tra i 15 e i 17 gradi. I venti deboli da Sud-Sudest contribuiranno a mantenere un’atmosfera gradevole e asciutta.
Pomeriggio: sole prevalente e temperature elevate
Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena su tutto il Biellese. Le temperature saliranno fino a 27°C, regalando un clima quasi estivo soprattutto nelle aree pianeggianti e pedemontane. Qualche innocuo addensamento potrà svilupparsi sui rilievi alpini nelle ore più calde, ma senza rischio di precipitazioni.
Sera: condizioni stabili e clima gradevole
La serata sarà ancora caratterizzata da tempo stabile su Biella. I cieli resteranno sereni o poco nuvolosi e le temperature si manterranno miti anche dopo il tramonto.
Tendenza meteo Biella
- Venerdì 22 maggio: ancora sole prevalente e clima caldo per il periodo;
- Sabato 23 maggio: cieli poco nuvolosi con qualche addensamento pomeridiano;
- Domenica 24 maggio: maggiore variabilità ma con ampie schiarite.
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