BIELLA – Il Biellese continua a essere interessato da una fase meteorologica decisamente stabile e tipicamente tardo primaverile grazie alla presenza di un esteso campo di alta pressione sul Nord Ovest italiano. Anche nella giornata di venerdì 22 maggio 2026 sono previste condizioni di tempo stabile, cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di precipitazioni su tutto il territorio provinciale. Dopo diversi giorni caratterizzati da sole e temperature in aumento, il clima continuerà a mantenersi particolarmente gradevole, con valori superiori alle medie stagionali soprattutto nelle ore centrali della giornata. La situazione sarà favorevole sia sulle aree pianeggianti sia lungo i settori pedemontani e collinari del Biellese. Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 27°C, mentre la minima si attesterà attorno ai 17°C. Lo zero termico salirà fino a circa 3944 metri, valore molto elevato per il periodo e indicativo della presenza di aria decisamente mite anche in quota. I venti saranno deboli da Est-Sudest al mattino e ancora deboli da Sudest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo prevista sul territorio biellese.

Mattino: atmosfera limpida e sole prevalente

La giornata inizierà con condizioni di piena stabilità su Biella e sulle aree limitrofe. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso fin dalle prime ore del mattino, con ottima visibilità e atmosfera particolarmente limpida. Le temperature si manterranno già miti all’alba, comprese tra i 16 e i 18 gradi nelle aree urbane e leggermente più fresche nelle vallate. La ventilazione debole contribuirà a mantenere un clima asciutto e molto gradevole.

Pomeriggio: caldo moderato e condizioni pienamente stabili

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena sul Biellese. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 27°C, soprattutto nelle aree di pianura e nei fondovalle più riparati. Il clima sarà caldo ma ancora piacevole grazie all’assenza di umidità eccessiva e alla debole ventilazione presente sul territorio. Sui rilievi alpini potranno formarsi modesti addensamenti pomeridiani, senza però fenomeni associati.

Sera: clima mite e cieli poco nuvolosi

La serata sarà ancora caratterizzata da tempo stabile su Biella. I cieli resteranno sereni o poco nuvolosi e le temperature continueranno a mantenersi gradevoli anche dopo il tramonto, favorendo condizioni ideali per eventi all’aperto e passeggiate serali.

Tendenza meteo Biella

Sabato 23 maggio: giornata soleggiata e molto mite con temperature superiori alla media;

giornata soleggiata e molto mite con temperature superiori alla media; Domenica 24 maggio: cieli poco nuvolosi e clima gradevole su tutto il Biellese;

cieli poco nuvolosi e clima gradevole su tutto il Biellese; Lunedì 25 maggio: tempo stabile con modesta variabilità pomeridiana sui rilievi.

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