BIELLA – Il Biellese si prepara a vivere una delle giornate più calde di questo mese di maggio. Nella giornata di mercoledì 27 maggio 2026 il territorio sarà interessato da condizioni di tempo stabile, sole predominante e temperature eccezionalmente elevate, favorite dall’alta pressione che continua a dominare il Nord Ovest italiano. Su Biella e provincia il caldo si farà sentire soprattutto nelle ore centrali della giornata, quando le temperature raggiungeranno valori decisamente superiori alle medie del periodo. La combinazione tra sole pieno, ventilazione debole e umidità contribuirà inoltre ad accentuare la sensazione di afa. Per questo motivo resta attiva una allerta meteo per afa. Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima toccherà i 36°C, mentre la minima si manterrà molto elevata, attorno ai 23°C. Lo zero termico salirà fino a circa 4170 metri, segnale della presenza di aria estremamente calda anche sulle aree alpine piemontesi. I venti saranno deboli da Ovest-Nordovest al mattino e da Sud-Sudest nel pomeriggio. Nessuna precipitazione prevista sul territorio biellese.

Mattino: cieli sereni e caldo già intenso

La giornata inizierà con condizioni pienamente stabili su Biella e sulle aree pedemontane circostanti. Fin dalle prime ore del mattino il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, mentre le temperature risulteranno già particolarmente elevate per il periodo, con valori superiori ai 23 gradi. La debole ventilazione non riuscirà a mitigare significativamente la sensazione di caldo.

Pomeriggio: picco del caldo sul Biellese

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare il panorama meteorologico su Biella e provincia. Le temperature raggiungeranno i 36°C, soprattutto nei fondovalle e nelle aree urbane meno ventilate. Il clima sarà molto caldo e afoso, con condizioni di disagio fisico nelle ore centrali della giornata. Sulle aree alpine potranno formarsi locali annuvolamenti pomeridiani, ma senza fenomeni rilevanti sul Biellese.

Sera: temperature elevate anche nelle ore notturne

Anche la serata sarà caratterizzata da tempo stabile su Biella. I cieli resteranno sereni o poco nuvolosi e le temperature si manterranno elevate anche dopo il tramonto, rendendo la notte particolarmente mite.

Tendenza meteo Biella

Giovedì 28 maggio: ancora sole e temperature molto elevate su tutto il Biellese;

ancora sole e temperature molto elevate su tutto il Biellese; Venerdì 29 maggio: clima stabile e caldo persistente con afa moderata;

clima stabile e caldo persistente con afa moderata; Sabato 30 maggio: cieli poco nuvolosi e lieve attenuazione del caldo.

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