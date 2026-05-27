BIELLA – La fase di caldo intenso prosegue anche sul Biellese e nella giornata di giovedì 28 maggio 2026 il territorio sarà ancora interessato da condizioni pienamente estive. L’alta pressione continuerà infatti a garantire tempo stabile per buona parte della giornata, anche se nel corso della serata aumenterà gradualmente la nuvolosità con possibili deboli precipitazioni. Su Biella e sulle aree pedemontane piemontesi il clima si manterrà molto caldo e afoso, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Proprio per questo motivo resta attiva una allerta meteo per afa, legata alle temperature elevate e alla ventilazione molto debole. Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 33°C, mentre la minima si attesterà attorno ai 21°C. Lo zero termico salirà fino a circa 3973 metri, confermando la presenza di aria molto calda anche sulle aree alpine piemontesi. Nel corso della serata aumenterà la nuvolosità con possibilità di deboli piogge sparse, per accumuli contenuti attorno a 0.5 millimetri.

Mattino: sole prevalente e temperature elevate

La giornata inizierà con condizioni stabili su Biella e su tutto il Biellese. I cieli saranno sereni o poco nuvolosi e il sole dominerà il panorama meteorologico fin dalle prime ore del mattino. Le temperature risulteranno già elevate all’alba, con valori superiori ai 20 gradi. La ventilazione debole da Est-Nordest contribuirà a mantenere condizioni piuttosto afose soprattutto nei fondovalle.

Pomeriggio: caldo intenso e aumento della nuvolosità

Nel corso del pomeriggio il clima si manterrà molto caldo sul territorio biellese. Le temperature raggiungeranno i 33°C, con condizioni di disagio accentuate dall’umidità e dalla scarsa ventilazione. Sulle aree alpine e prealpine piemontesi aumenterà gradualmente la nuvolosità, con possibili rovesci isolati sulle zone montane. Sul Biellese il tempo resterà invece prevalentemente asciutto almeno fino al tardo pomeriggio.

Sera: nubi più compatte e qualche debole pioggia

Tra la serata e la notte i cieli tenderanno a diventare più nuvolosi anche su Biella. Saranno possibili deboli piogge sparse o brevi rovesci, comunque di modesta intensità e senza particolari criticità.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 29 maggio: cieli poco nuvolosi e clima ancora caldo;

cieli poco nuvolosi e clima ancora caldo; Sabato 30 maggio: tempo generalmente poco nuvoloso con qualche nube in più nel pomeriggio;

tempo generalmente poco nuvoloso con qualche nube in più nel pomeriggio; Domenica 31 maggio: ritorno di condizioni pienamente soleggiate sul Biellese.

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