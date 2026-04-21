La giornata di mercoledì 22 aprile a Biella si presenterà all’insegna di una variabilità marcata, con alternanza tra momenti soleggiati e annuvole improvvise.

Nel dettaglio, durante le ore del mattino il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con la possibilità di ampie schiarite, soprattutto nelle zone pianeggianti. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 10-12°C, mentre i venti saranno deboli e variabili.

Nel corso del pomeriggio, tuttavia, l’atmosfera tenderà a diventare più instabile: si segnala infatti un aumento della copertura nuvolosa accompagnato da possibili rovesci sparsi o temporali locali, più probabili nelle aree pedemontane e montane del Biellese. Le temperature massime raggiungeranno valori intorno ai 18-20°C, mantenendosi comunque miti per il periodo.

In serata, la situazione resterà incerta, con nuvolosità irregolare e la possibilità di precipitazioni residue, destinate però ad attenuarsi nel corso della notte.

Temperature e venti: clima mite ma variabile

Le condizioni termiche si manterranno su valori tipicamente primaverili, con escursioni termiche moderate tra giorno e notte.

I venti saranno generalmente deboli, a tratti moderati durante eventuali fenomeni temporaleschi. L’umidità tenderà ad aumentare nelle ore pomeridiane, contribuendo alla formazione di instabilità.

Allerta meteo: possibili fenomeni locali

Non si prevedono al momento criticità significative, ma resta da monitorare la possibilità di rovesci intensi localizzati, che potrebbero interessare soprattutto le zone collinari e montane.

Si consiglia dunque prudenza negli spostamenti nelle ore pomeridiane, quando i fenomeni saranno più probabili.

Tendenza meteo: giovedì, venerdì e sabato

Per i giorni successivi si conferma una fase di tempo variabile:

Giovedì 23 aprile : ancora instabilità con nuvole e piogge intermittenti , alternate a brevi schiarite

: ancora instabilità con , alternate a brevi schiarite Venerdì 24 aprile : miglioramento graduale con maggiore presenza di sole

: miglioramento graduale con Sabato 25 aprile: tempo più stabile, con condizioni prevalentemente soleggiate

La giornata di mercoledì sarà dunque caratterizzata da un meteo tipicamente primaverile, con sole e nuvole protagonisti e possibili piogge nel pomeriggio. Una situazione dinamica che richiederà attenzione, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

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