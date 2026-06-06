Esplode una casa, si salva scappando in fiamme

Una violenta esplosione ha devastato una dépendance di una villa ad Altavilla Monferrato, in provincia di Alessandria, causando il grave ferimento di un uomo di 75 anni.

L’allarme è scattato in strada Montecchio, dove i soccorritori del 118 hanno prestato le prime cure all’anziano, successivamente trasferito in codice rosso al Cto di Torino tramite elisoccorso. Secondo le prime ricostruzioni, il ferito sarebbe il custode della proprietà coinvolta nello scoppio.

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«Si tratterebbe di una fuga di gas che avrebbe provocato prima un incendio e poi l’esplosione, causando il crollo di una parte dell’edificio», ha spiegato il sindaco Massimo Arrobbio. L’uomo, nonostante le ustioni riportate e gli abiti parzialmente bruciati, sarebbe riuscito a mettersi in salvo e a raggiungere in auto l’abitazione di alcuni vicini per chiedere aiuto.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, impegnati nelle verifiche per accertare l’eventuale presenza di altre persone coinvolte, e i carabinieri, che stanno svolgendo gli accertamenti necessari per chiarire le cause dell’esplosione e individuare eventuali responsabilità.

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