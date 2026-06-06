Da oggi chiusa per nove giorni la linea ferroviaria Biella-Novara

Da oggi, sabato 6 giugno, a domenica 14 giugno, per nove giorni, niente treni lungo la linea ferroviaria Novara-Biella. Lo stop si rende necessario per installare un nuovo sistema di controllo automatico del traffico. Si tratta del “Scmt”, che introduce un monitoraggio continuo dei convogli.

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Trenitalia ha attivato bus sostitutivi. A disposizione degli utenti, oltre alla sezione infomobilità su sito e app di Trenitalia, anche il numero 800.892021. Sui bus non è possibile il trasporto di biciclette né di animali di grossa taglia.

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