Momenti d’apprensione nel tardo pomeriggio di giovedì in via Molinelle, a Valdengo, per un cavo elettrico rotto che “sfiammava” pericolosamente vicino a un tetto.

A un certo punto, una parte di cavo si è staccata ed è caduta a terra, continuando a generare scintille anche lì.

A segnalare la situazione sono stati i residenti. poco dopo sono arrivati sul posto i vigili del fuoco, che si sono messi subito al lavoro per mettere in sicurezza l’area, in attesa dell’arrivo dei tecnici.

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