BIELLA – Il fine settimana prenderà il via sotto il segno del bel tempo anche nel Biellese. Per la giornata di sabato 30 maggio 2026 le previsioni indicano condizioni generalmente stabili, con sole prevalente, temperature elevate e assenza di precipitazioni. L’alta pressione continuerà infatti a dominare lo scenario meteorologico del Nord Ovest, favorendo un contesto quasi estivo su tutto il territorio provinciale.

Mattinata luminosa e clima piacevole

La giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi e una buona escursione termica tra le ore notturne e quelle centrali del giorno. Le temperature minime si fermeranno intorno ai 18°C, garantendo un risveglio gradevole e senza particolari criticità meteorologiche. La ventilazione resterà debole dai quadranti orientali e contribuirà a mantenere una buona qualità dell’aria.

Pomeriggio caldo con qualche nube innocua

Durante il pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena, anche se non mancheranno alcuni addensamenti nuvolosi temporanei, soprattutto in prossimità delle aree montane. Si tratterà comunque di fenomeni poco significativi e incapaci di generare precipitazioni. La temperatura massima raggiungerà i 32°C, rendendo la giornata una delle più calde dell’ultima parte del mese. Lo zero termico salirà fino a circa 3.907 metri, segnale evidente della presenza di aria molto mite anche in quota.

Serata stabile e clima gradevole

Anche sul Biellese la giornata si concluderà con condizioni meteorologiche generalmente favorevoli. Dopo gli addensamenti innocui del pomeriggio, il cielo tenderà a presentarsi poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con ampie schiarite soprattutto nelle ore successive al tramonto. Non sono previste precipitazioni e le temperature resteranno piuttosto miti per il periodo, consentendo di trascorrere la serata all’aperto senza particolari disagi. Solo sulle aree montane potranno transitare alcune nubi sparse, senza conseguenze sul piano meteorologico.

Tendenza meteo Biella

Domenica 31 maggio: tempo poco nuvoloso e clima gradevole, con ampie schiarite per gran parte della giornata;

tempo poco nuvoloso e clima gradevole, con ampie schiarite per gran parte della giornata; Lunedì 1 giugno: condizioni ancora stabili con cieli poco nuvolosi e temperature elevate;

condizioni ancora stabili con cieli poco nuvolosi e temperature elevate; Martedì 2 giugno: possibile peggioramento con sviluppo di temporali pomeridiani e serali che potrebbero interessare anche parte del Biellese.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook