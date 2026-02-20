BIELLA – Le previsioni meteo Biella per sabato 21 febbraio 2026 annunciano una giornata all’insegna del bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata. L’alta pressione garantirà condizioni stabili e asciutte su tutto il territorio biellese. Le temperature saranno comprese tra 4°C di minima e 13°C di massima, mentre lo zero termico si porterà a 2229 metri, confermando un clima mite anche sui rilievi. Nessuna allerta meteo è prevista.

Mattino: cielo limpido e aria fresca

La mattinata si presenterà con cielo sereno e visibilità ottima. Le temperature iniziali, attorno ai 4°C, saranno tipicamente invernali ma non rigide. I venti deboli da Sud-Sudovest manterranno condizioni stabili, senza raffiche significative.

Pomeriggio: sole protagonista e massime fino a 13°C

Nel pomeriggio il tempo resterà stabile e soleggiato. La temperatura massima di 13°C renderà il clima gradevole, soprattutto nelle zone pedemontane. I venti si manterranno deboli da Sud, contribuendo a una sensazione di comfort nelle ore centrali.

Sera: stabilità e cielo sereno

In serata il cielo resterà sereno o poco nuvoloso. Le temperature caleranno gradualmente dopo il tramonto, ma senza fenomeni di rilievo.

Tendenza meteo Biella

Domenica 22 febbraio: ancora sole prevalente e condizioni stabili su tutto il Biellese;

ancora sole prevalente e condizioni stabili su tutto il Biellese; Lunedì 23 febbraio: prosegue il tempo soleggiato, con clima asciutto;

prosegue il tempo soleggiato, con clima asciutto; Martedì 24 febbraio: situazione invariata, con cieli sereni e temperature miti per il periodo.

