Biella, previsioni meteo del 20 febbraio 2026
Meteo Biella 20 febbraio 2026: cieli sereni e 16°C, zero termico oltre 2100 metri. Fine settimana soleggiato e stabile.
BIELLA – Il meteo a Biella per venerdì 20 febbraio 2026 sarà caratterizzato da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Un robusto campo di alta pressione abbraccia il Nord Ovest, garantendo condizioni stabili e clima gradevole. Non sono previste piogge. Le temperature a Biella oscilleranno tra 7°C di minima e 16°C di massima, con zero termico a 2196 metri. Nessuna allerta meteo è segnalata.
Mattino: sereno e ventilazione moderata
La mattinata sarà soleggiata, con cieli limpidi e ottima visibilità anche sulle aree pedemontane. I venti moderati da Nord-Nordovest accompagneranno le prime ore del giorno. La temperatura minima si attesterà intorno ai 7°C, in un contesto fresco ma piacevole.
Pomeriggio: clima mite e sole diffuso
Nel pomeriggio il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, con temperature in aumento fino alla massima di 16°C. I venti diventeranno deboli da Est-Sudest, contribuendo a mantenere un’atmosfera asciutta e stabile.
Sera: stabilità e cielo poco nuvoloso
La serata trascorrerà all’insegna della stabilità, con assenza di precipitazioni e cielo poco nuvoloso. Il calo termico sarà graduale, senza particolari criticità.
Tendenza meteo Biella
- Sabato 21 febbraio: giornata soleggiata e stabile, temperature miti nelle ore centrali;
- Domenica 22 febbraio: ancora sole prevalente, clima asciutto e gradevole;
- Lunedì 23 febbraio: tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, zero termico su valori elevati.
