BIELLA – Il meteo a Biella per venerdì 20 febbraio 2026 sarà caratterizzato da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Un robusto campo di alta pressione abbraccia il Nord Ovest, garantendo condizioni stabili e clima gradevole. Non sono previste piogge. Le temperature a Biella oscilleranno tra 7°C di minima e 16°C di massima, con zero termico a 2196 metri. Nessuna allerta meteo è segnalata.

Mattino: sereno e ventilazione moderata

La mattinata sarà soleggiata, con cieli limpidi e ottima visibilità anche sulle aree pedemontane. I venti moderati da Nord-Nordovest accompagneranno le prime ore del giorno. La temperatura minima si attesterà intorno ai 7°C, in un contesto fresco ma piacevole.

Pomeriggio: clima mite e sole diffuso

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, con temperature in aumento fino alla massima di 16°C. I venti diventeranno deboli da Est-Sudest, contribuendo a mantenere un’atmosfera asciutta e stabile.

Sera: stabilità e cielo poco nuvoloso

La serata trascorrerà all’insegna della stabilità, con assenza di precipitazioni e cielo poco nuvoloso. Il calo termico sarà graduale, senza particolari criticità.

Tendenza meteo Biella

Sabato 21 febbraio: giornata soleggiata e stabile, temperature miti nelle ore centrali;

Domenica 22 febbraio: ancora sole prevalente, clima asciutto e gradevole;

ancora sole prevalente, clima asciutto e gradevole; Lunedì 23 febbraio: tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, zero termico su valori elevati.

