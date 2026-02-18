BIELLA – Il meteo a Biella per giovedì 19 febbraio 2026 sarà inizialmente condizionato da una circolazione depressionaria fredda, responsabile di nuvolosità diffusa e deboli precipitazioni. La situazione, tuttavia, è destinata a migliorare già dal pomeriggio. Sono attesi complessivamente circa 9 millimetri di pioggia. Le temperature a Biella si manterranno basse ma in linea con il periodo: minima di 1°C e massima di 8°C, con zero termico a 1408 metri. Nessuna allerta meteo è prevista.

Mattino: molte nuvole e deboli piogge

La prima parte della giornata vedrà cieli molto nuvolosi su Biella e aree pedemontane, con deboli piogge diffuse. Le precipitazioni saranno generalmente di debole intensità ma persistenti. I venti moderati da Ovest-Sudovest accompagneranno la fase instabile. Sulle Alpi biellesi sono possibili deboli nevicate mattutine, specie alle quote medio-alte.

Pomeriggio: schiarite in estensione

Dal primo pomeriggio si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi fino a cessare del tutto, mentre il cielo diventerà poco o parzialmente nuvoloso. La ventilazione ruoterà da Sud-Sudovest, favorendo un contesto più asciutto. Le temperature raggiungeranno la massima di 8°C.

Sera: tempo asciutto e cielo poco nuvoloso

In serata Biella beneficerà di ampie schiarite, con condizioni ormai stabili. Il calo termico notturno potrà riportare i valori prossimi allo zero nelle aree più fredde della provincia. Il quadro generale sarà comunque tranquillo e privo di fenomeni significativi.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 20 febbraio: giornata soleggiata, con aria tersa e temperature in lieve aumento nelle ore centrali;

giornata soleggiata, con aria tersa e temperature in lieve aumento nelle ore centrali; Sabato 21 febbraio: prevalenza di sole e clima asciutto; possibili velature ma senza precipitazioni;

prevalenza di sole e clima asciutto; possibili velature ma senza precipitazioni; Domenica 22 febbraio: condizioni stabili e cielo sereno o poco nuvoloso, ideale per escursioni nelle aree montane.

