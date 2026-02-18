Biella, previsioni meteo del 19 febbraio 2026
Meteo Biella 19 febbraio 2026: fino a 9 mm di pioggia al mattino, miglioramento nel pomeriggio e fine settimana con sole prevalente.
BIELLA – Il meteo a Biella per giovedì 19 febbraio 2026 sarà inizialmente condizionato da una circolazione depressionaria fredda, responsabile di nuvolosità diffusa e deboli precipitazioni. La situazione, tuttavia, è destinata a migliorare già dal pomeriggio. Sono attesi complessivamente circa 9 millimetri di pioggia. Le temperature a Biella si manterranno basse ma in linea con il periodo: minima di 1°C e massima di 8°C, con zero termico a 1408 metri. Nessuna allerta meteo è prevista.
Mattino: molte nuvole e deboli piogge
La prima parte della giornata vedrà cieli molto nuvolosi su Biella e aree pedemontane, con deboli piogge diffuse. Le precipitazioni saranno generalmente di debole intensità ma persistenti. I venti moderati da Ovest-Sudovest accompagneranno la fase instabile. Sulle Alpi biellesi sono possibili deboli nevicate mattutine, specie alle quote medio-alte.
Pomeriggio: schiarite in estensione
Dal primo pomeriggio si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi fino a cessare del tutto, mentre il cielo diventerà poco o parzialmente nuvoloso. La ventilazione ruoterà da Sud-Sudovest, favorendo un contesto più asciutto. Le temperature raggiungeranno la massima di 8°C.
Sera: tempo asciutto e cielo poco nuvoloso
In serata Biella beneficerà di ampie schiarite, con condizioni ormai stabili. Il calo termico notturno potrà riportare i valori prossimi allo zero nelle aree più fredde della provincia. Il quadro generale sarà comunque tranquillo e privo di fenomeni significativi.
Tendenza meteo Biella
- Venerdì 20 febbraio: giornata soleggiata, con aria tersa e temperature in lieve aumento nelle ore centrali;
- Sabato 21 febbraio: prevalenza di sole e clima asciutto; possibili velature ma senza precipitazioni;
- Domenica 22 febbraio: condizioni stabili e cielo sereno o poco nuvoloso, ideale per escursioni nelle aree montane.
