BIELLA – A Biella, la giornata di sabato 14 febbraio 2026 sarà caratterizzata da una prima parte instabile e una seconda in progressivo miglioramento. La circolazione depressionaria che ha interessato il Nord-Ovest tenderà gradualmente ad allontanarsi, lasciando spazio a rasserenamenti dalla sera. Sono attesi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, per un accumulo complessivo intorno ai 9 mm. Le temperature si manterranno contenute, con massima di 10°C e minima di 6°C. Lo zero termico si attesterà a 1466 metri. Nessuna allerta meteo è prevista.

Mattino: cielo coperto e piogge diffuse

La prima parte della giornata vedrà cieli molto nuvolosi o coperti, accompagnati da deboli piogge diffuse su città e aree pedemontane. I venti moderati da Nord-Nordovest contribuiranno a mantenere il clima fresco, mentre sulle Alpi settentrionali potranno verificarsi deboli nevicate alle quote più alte, in linea con uno zero termico intorno ai 1400-1500 metri.

Pomeriggio: attenuazione dei fenomeni

Nel corso del pomeriggio si assisterà a una graduale attenuazione delle precipitazioni. Le nubi resteranno presenti ma con fenomeni in esaurimento. I venti ruoteranno dai quadranti meridionali, diventando deboli, e l’atmosfera inizierà a mostrarsi più asciutta.

Sera: ritorno delle schiarite

In serata sono attese ampie schiarite, con cielo in progressiva apertura fino a risultare poco nuvoloso. Questo miglioramento sarà favorito dall’ingresso di aria più secca.

Tendenza meteo Biella

Domenica 15 febbraio: giornata soleggiata e stabile;

giornata soleggiata e stabile; Lunedì 16 febbraio: ancora sole prevalente e clima asciutto;

ancora sole prevalente e clima asciutto; Martedì 17 febbraio: condizioni soleggiate, con temperature in lieve ripresa.

