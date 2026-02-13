Biella, previsioni meteo del 14 febbraio 2026
Biella 14 febbraio: piogge al mattino e 9 mm previsti, poi schiarite in serata. Domenica e lunedì soleggiati.
BIELLA – A Biella, la giornata di sabato 14 febbraio 2026 sarà caratterizzata da una prima parte instabile e una seconda in progressivo miglioramento. La circolazione depressionaria che ha interessato il Nord-Ovest tenderà gradualmente ad allontanarsi, lasciando spazio a rasserenamenti dalla sera. Sono attesi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, per un accumulo complessivo intorno ai 9 mm. Le temperature si manterranno contenute, con massima di 10°C e minima di 6°C. Lo zero termico si attesterà a 1466 metri. Nessuna allerta meteo è prevista.
Mattino: cielo coperto e piogge diffuse
La prima parte della giornata vedrà cieli molto nuvolosi o coperti, accompagnati da deboli piogge diffuse su città e aree pedemontane. I venti moderati da Nord-Nordovest contribuiranno a mantenere il clima fresco, mentre sulle Alpi settentrionali potranno verificarsi deboli nevicate alle quote più alte, in linea con uno zero termico intorno ai 1400-1500 metri.
Pomeriggio: attenuazione dei fenomeni
Nel corso del pomeriggio si assisterà a una graduale attenuazione delle precipitazioni. Le nubi resteranno presenti ma con fenomeni in esaurimento. I venti ruoteranno dai quadranti meridionali, diventando deboli, e l’atmosfera inizierà a mostrarsi più asciutta.
Sera: ritorno delle schiarite
In serata sono attese ampie schiarite, con cielo in progressiva apertura fino a risultare poco nuvoloso. Questo miglioramento sarà favorito dall’ingresso di aria più secca.
Tendenza meteo Biella
- Domenica 15 febbraio: giornata soleggiata e stabile;
- Lunedì 16 febbraio: ancora sole prevalente e clima asciutto;
- Martedì 17 febbraio: condizioni soleggiate, con temperature in lieve ripresa.
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook