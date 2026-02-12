Biella, previsioni meteo del 13 febbraio 2026
Biella 13 febbraio: giornata stabile e mite, nubi in aumento dal pomeriggio e piogge serali; weekend variabile, poi sole.
BIELLA – A Biella, la giornata di venerdì 13 febbraio 2026 si aprirà all’insegna della stabilità atmosferica, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e un clima decisamente mite per il periodo. Nel corso del tardo pomeriggio, tuttavia, è atteso un progressivo aumento della nuvolosità, preludio a deboli piogge in serata legate all’indebolimento dell’alta pressione. Le temperature si manterranno su valori superiori alle medie stagionali: la massima toccherà i 14°C, mentre la minima scenderà fino a 5°C. Lo zero termico sarà elevato, intorno ai 1896 metri, segnale di un contesto atmosferico ancora piuttosto mite. Nessuna allerta meteo è prevista.
Mattino: atmosfera stabile e clima mite
Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da condizioni di tempo stabile, con ampie schiarite e solo qualche nube innocua in transito. I venti moderati da Nordovest contribuiranno a mantenere l’aria asciutta, favorendo una buona visibilità su tutta l’area biellese. Il contesto sarà ideale per le attività all’aperto, grazie a temperature in rapido aumento già dalla tarda mattinata.
Pomeriggio: nubi in aumento
Dal pomeriggio, l’alta pressione inizierà a indebolirsi, consentendo l’ingresso di aria più umida. Le nubi diventeranno via via più compatte, pur senza fenomeni significativi nelle ore centrali della giornata. I venti ruoteranno gradualmente dai quadranti sud-orientali, segnando un cambiamento della circolazione atmosferica e preparando il terreno alle precipitazioni serali.
Sera: deboli piogge e cielo coperto
In serata, la nuvolosità sarà più estesa e compatta, con deboli piogge che potranno interessare la città e le aree pedemontane. Gli accumuli resteranno contenuti, intorno a 1 mm, senza particolari criticità. Alle quote più elevate delle Alpi, complice lo zero termico elevato, le precipitazioni si manifesteranno prevalentemente come neve solo alle alte quote.
Tendenza meteo Biella
- Sabato 14 febbraio: giornata variabile, con alternanza di schiarite e nubi e possibili piogge leggere;
- Domenica 15 febbraio: tempo soleggiato e stabile, ideale per attività all’aperto;
- Lunedì 16 febbraio: prosegue la fase soleggiata, con clima mite e asciutto.
