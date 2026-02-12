BIELLA – A Biella, la giornata di venerdì 13 febbraio 2026 si aprirà all’insegna della stabilità atmosferica, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e un clima decisamente mite per il periodo. Nel corso del tardo pomeriggio, tuttavia, è atteso un progressivo aumento della nuvolosità, preludio a deboli piogge in serata legate all’indebolimento dell’alta pressione. Le temperature si manterranno su valori superiori alle medie stagionali: la massima toccherà i 14°C, mentre la minima scenderà fino a 5°C. Lo zero termico sarà elevato, intorno ai 1896 metri, segnale di un contesto atmosferico ancora piuttosto mite. Nessuna allerta meteo è prevista.

Mattino: atmosfera stabile e clima mite

Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da condizioni di tempo stabile, con ampie schiarite e solo qualche nube innocua in transito. I venti moderati da Nordovest contribuiranno a mantenere l’aria asciutta, favorendo una buona visibilità su tutta l’area biellese. Il contesto sarà ideale per le attività all’aperto, grazie a temperature in rapido aumento già dalla tarda mattinata.

Pomeriggio: nubi in aumento

Dal pomeriggio, l’alta pressione inizierà a indebolirsi, consentendo l’ingresso di aria più umida. Le nubi diventeranno via via più compatte, pur senza fenomeni significativi nelle ore centrali della giornata. I venti ruoteranno gradualmente dai quadranti sud-orientali, segnando un cambiamento della circolazione atmosferica e preparando il terreno alle precipitazioni serali.

Sera: deboli piogge e cielo coperto

In serata, la nuvolosità sarà più estesa e compatta, con deboli piogge che potranno interessare la città e le aree pedemontane. Gli accumuli resteranno contenuti, intorno a 1 mm, senza particolari criticità. Alle quote più elevate delle Alpi, complice lo zero termico elevato, le precipitazioni si manifesteranno prevalentemente come neve solo alle alte quote.

Tendenza meteo Biella

giornata variabile, con alternanza di schiarite e nubi e possibili piogge leggere; Domenica 15 febbraio: tempo soleggiato e stabile, ideale per attività all’aperto;

tempo soleggiato e stabile, ideale per attività all’aperto; Lunedì 16 febbraio: prosegue la fase soleggiata, con clima mite e asciutto.

