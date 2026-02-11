Seguici su

BIELLA – A Biella, giovedì 12 febbraio inizierà con cieli molto nuvolosi e deboli piogge, dovute alla persistenza di correnti umide. Nel corso della giornata è previsto un graduale miglioramento, con cieli poco nuvolosi in serata. La città vivrà quindi una giornata di transizione, tra instabilità mattutina e rasserenamento serale.

Mattino: nuvole e piogge leggere

Il mattino sarà caratterizzato da nuvolosità fitta e piogge residue, con accumuli previsti di circa 2 mm. La temperatura minima sarà di 4°C, con venti deboli da Ovest-Nordovest. Sulle Alpi settentrionali e occidentali sono attese deboli nevicate al mattino, mentre le pianure vedranno un graduale assorbimento dei fenomeni già dalle prime ore del pomeriggio.

Pomeriggio: miglioramento progressivo

Nel pomeriggio, la nuvolosità tenderà a diminuire, permettendo schiarite e spazi di sole. I venti ruoteranno a Sud-Sudest, contribuendo a un clima più mite e asciutto. La temperatura massima raggiungerà i 9°C, con un contesto ideale per attività all’aperto nonostante il residuo maltempo mattutino.

Sera: cieli poco nuvolosi

Entro la sera, Biella presenterà cieli poco nuvolosi, con assenza di piogge e venti moderati. Lo zero termico sarà attorno ai 1583 metri, confermando condizioni miti anche in quota.

Tendenza meteo Biella

  • Venerdì 13 febbraio: nuvole alternate a schiarite con brevi piogge residue;
  • Sabato 14 febbraio: giornata variabile, con alternanza di schiarite e piogge leggere;
  • Domenica 15 febbraio: tempo soleggiato e stabile, cieli sereni, temperature in aumento tra 5°C e 12°C, venti leggeri.
