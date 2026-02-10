BIELLA – La giornata di mercoledì 11 febbraio 2026 a Biella si presenterà con un tempo in progressivo miglioramento durante le ore diurne, dopo un avvio caratterizzato da nubi sparse. Le condizioni resteranno generalmente stabili fino a sera, mentre deboli precipitazioni sono attese nella notte, in un contesto tipicamente tardo-invernale ma senza criticità.

Mattino: nubi sparse e clima fresco

Nelle prime ore del giorno il cielo su Biella sarà parzialmente nuvoloso, con addensamenti irregolari soprattutto sulle aree pedemontane. Il contesto rimarrà asciutto, con una temperatura minima di 3°C, mentre lo zero termico, posizionato intorno ai 1959 metri, limiterà eventuali fenomeni nevosi alle quote più elevate. I venti deboli da Nordovest contribuiranno a mantenere un clima fresco ma non rigido.

Pomeriggio: ampie schiarite e clima più mite

Nel corso della giornata si assisterà a una graduale attenuazione della nuvolosità, con ampie schiarite e momenti soleggiati sempre più frequenti. La temperatura massima raggiungerà i 10°C, rendendo il pomeriggio relativamente mite per il periodo. I venti tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali, rinforzando leggermente e favorendo un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Sera e notte: ritorno delle precipitazioni

In serata il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso, ma nel corso della notte sono previste deboli piogge, con accumuli contenuti intorno ai 2 millimetri. Non sono previste criticità e non risultano allerte meteo attive. L’indebolimento delle correnti umide favorirà schiarite diffuse in serata su gran parte della regione. Sulle Alpi settentrionali persistono deboli fenomeni al mattino, in attenuazione nel corso della giornata, mentre sulle pedemontane il tempo migliorerà progressivamente.

Tendenza meteo Biella

Giovedì 12 febbraio: tempo variabile;

tempo variabile; Venerdì 13 febbraio: variabile con piogge leggere;

variabile con piogge leggere; Sabato 14 febbraio: ancora instabilità debole.

