BIELLA – La giornata di martedì 10 febbraio 2026 a Biella si inserisce in un contesto di tempo stabile ma marcatamente grigio, determinato dall’arrivo di infiltrazioni umide che interesseranno gran parte del Piemonte. Il quadro meteorologico sarà caratterizzato da cieli molto nuvolosi per l’intero arco della giornata, con piogge deboli e intermittenti, più probabili al mattino e nuovamente in serata.

Mattino: cielo chiuso e piogge deboli diffuse

Nelle prime ore della giornata il Biellese sarà interessato da cieli coperti, con deboli precipitazioni che potranno risultare continue ma di scarsa intensità. Gli accumuli previsti si manterranno contenuti, attorno ai 3 millimetri complessivi. Le temperature minime si porteranno intorno ai 4°C, mentre i venti soffieranno deboli da Est-Sudest, contribuendo a una sensazione di freddo umido, tipica delle fasi invernali stabili.

Pomeriggio: attenuazione dei fenomeni ma nuvolosità persistente

Nel corso del pomeriggio è attesa una temporanea attenuazione delle piogge, con precipitazioni in gran parte assenti. Tuttavia il cielo resterà molto nuvoloso, senza reali aperture significative. La temperatura massima raggiungerà i 7°C, valore leggermente al di sotto delle medie stagionali. Lo zero termico si manterrà su valori piuttosto bassi, attorno ai 1035 metri, favorendo deboli nevicate sulle Alpi e sulle aree montane più elevate.

Sera e notte: nuovo peggioramento con piogge deboli

Dalla sera è previsto un nuovo aumento dell’instabilità, con la ripresa di piogge deboli che potranno proseguire anche nelle ore notturne. Non sono attesi fenomeni intensi o criticità rilevanti: nessuna allerta meteo è attualmente segnalata per Biella. Il contesto resta dominato da correnti umide nord-orientali, responsabili di nuvolosità estesa su pianure e pedemontane e di precipitazioni deboli ma diffuse, con neve confinata alle zone alpine.

Tendenza meteo Biella

Mercoledì 11 febbraio: variabilità con piogge deboli residue, soprattutto al mattino;

variabilità con piogge deboli residue, soprattutto al mattino; Giovedì 12 febbraio: tempo più stabile ma ancora variabile, con nubi e schiarite;

tempo più stabile ma ancora variabile, con nubi e schiarite; Venerdì 13 febbraio: deciso miglioramento, con tempo soleggiato e clima più asciutto.

