BIELLA – La giornata di sabato 7 febbraio 2026 a Biella sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili, con un’alternanza tra nubi e schiarite e assenza di precipitazioni. Un contesto tipicamente invernale ma senza particolari criticità, ideale per le attività all’aperto.

Mattino: nubi sparse e aria fredda nelle prime ore

Le prime ore del giorno si apriranno con nubi sparse alternate a schiarite, in un contesto asciutto. Le temperature minime si attesteranno attorno ai 2°C, con un clima freddo ma senza gelate diffuse in pianura. I venti deboli da Nord-Nordovest contribuiranno a mantenere una sensazione di aria pulita e stabile.

Pomeriggio: alternanza di sole e nuvole, clima gradevole

Nel corso del pomeriggio persisterà una variabilità innocua, con spazi soleggiati intervallati da annuvolamenti irregolari. La temperatura massima raggiungerà i 10°C, valori in linea con le medie stagionali. I venti ruoteranno dai quadranti Sud-Est, restando comunque deboli. Lo zero termico si manterrà intorno ai 1667 metri, senza implicazioni per la viabilità montana.

Sera: rasserenamenti progressivi

In serata è atteso un graduale miglioramento, con ampie schiarite soprattutto sulle aree pedemontane. Il tempo resterà asciutto e stabile fino alla notte.

Tendenza meteo Biella

Domenica 8 febbraio: prevalenza di tempo soleggiato, clima gradevole;

prevalenza di tempo soleggiato, clima gradevole; Lunedì 9 febbraio: possibile ritorno delle piogge;

possibile ritorno delle piogge; Martedì 10 febbraio: condizioni variabili, con alternanza di nubi e schiarite.

