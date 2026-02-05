BIELLA – Venerdì 6 febbraio 2026, la città di Biella si appresta a vivere una giornata in prevalenza poco nuvolosa, con nubi sparse al mattino e precipitazioni previste solo nella notte precedente, con accumulo di circa 4mm. Le temperature oscilleranno tra una massima di 10°C e una minima di 4°C, mentre lo zero termico si attesterà a 1537 metri, garantendo condizioni stabili in pianura e sulle zone pedemontane. I venti soffieranno deboli da Ovest-Nordovest al mattino e moderati da Sud nel pomeriggio, senza creare disagio. Nessuna allerta meteo è attiva.

Mattino: nubi sparse e prime schiarite

La giornata a Biella inizierà con nubi sparse alternate a schiarite, più presenti sulle pianure orientali e pedemontane. Le temperature minime saranno intorno ai 4°C, con un vento leggero da Ovest-Nordovest che non influirà significativamente sul comfort percepito. La presenza delle nuvole potrebbe ridurre temporaneamente la radiazione solare nelle prime ore, ma le condizioni rimarranno stabili e favorevoli per spostamenti e attività all’aperto.

Pomeriggio: graduale aumento della luce e stabilità

Nel pomeriggio, la nuvolosità si diraderà leggermente, lasciando spazio a ampie schiarite sulle zone collinari e pedemontane. Sulle pianure orientali potrebbero rimanere residui stratocumuli, ma senza fenomeni significativi. I venti moderati da Sud favoriranno un leggero aumento della percezione termica, portando la temperatura massima a 10°C. La pressione atmosferica in aumento determinerà un graduale miglioramento della stabilità atmosferica, utile per attività all’aperto o escursioni sui rilievi limitrofi.

Sera: rasserenamenti e condizioni stabili

In serata, Biella sarà interessata da ampi rasserenamenti, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Le temperature scenderanno intorno ai 4-5°C, mentre i venti da Sud continueranno a mantenersi moderati ma senza creare disagio. La notte sarà tranquilla, ideale per osservazioni astronomiche o semplici passeggiate serali.

Tendenza meteo Biella

Sabato 7 febbraio: giornata variabile, con alternanza di nuvole e sole, senza fenomeni significativi;

giornata variabile, con alternanza di nuvole e sole, senza fenomeni significativi; Domenica 8 febbraio: nuvolosità sparsa, possibile aumento della copertura nelle ore centrali della giornata;

nuvolosità sparsa, possibile aumento della copertura nelle ore centrali della giornata; Lunedì 9 febbraio: giornata prevalentemente soleggiata, con cieli sereni e temperature in leggero aumento.

