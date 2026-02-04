Seguici su

Pubblicato

6 minuti fa

il

BIELLA – A Biella, la giornata di giovedì 5 febbraio 2026 sarà caratterizzata da una prima parte stabile e in gran parte soleggiata, seguita da un deciso aumento della nuvolosità in serata, quando faranno la loro comparsa deboli piogge. Il contesto resterà comunque privo di criticità, con un clima relativamente mite per il periodo. L’area sarà interessata inizialmente da condizioni anticicloniche residue, ma il progressivo ingresso di correnti umide determinerà un rapido peggioramento serale, più evidente sulle zone pedemontane e collinari.

Mattino: cieli sereni e clima fresco

Il mattino si presenterà con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, ideali per le attività all’aperto. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 3°C, mentre i venti deboli da Ovest-Nordovest garantiranno un’atmosfera asciutta.

Pomeriggio: nuvolosità in graduale aumento

Nel pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente, pur mantenendo condizioni asciutte. La temperatura massima raggiungerà i 10°C, con uno zero termico posizionato a circa 1885 metri, indice di aria relativamente mite anche in quota.

Sera: cielo coperto e deboli piogge

In serata il cielo diventerà molto nuvoloso o coperto, con l’arrivo di deboli piogge per un accumulo stimato di circa 3 millimetri. I venti si disporranno da Sud-Sudest, risultando moderati. Nessuna allerta meteo è prevista.

Tendenza meteo Biella

  • Venerdì 6 febbraio: variabilità con piogge deboli intermittenti;
  • Sabato 7 febbraio: tempo variabile ma con ampie schiarite;
  • Domenica 8 febbraio: condizioni soleggiate e più stabili.
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.