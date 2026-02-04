BIELLA – A Biella, la giornata di giovedì 5 febbraio 2026 sarà caratterizzata da una prima parte stabile e in gran parte soleggiata, seguita da un deciso aumento della nuvolosità in serata, quando faranno la loro comparsa deboli piogge. Il contesto resterà comunque privo di criticità, con un clima relativamente mite per il periodo. L’area sarà interessata inizialmente da condizioni anticicloniche residue, ma il progressivo ingresso di correnti umide determinerà un rapido peggioramento serale, più evidente sulle zone pedemontane e collinari.

Mattino: cieli sereni e clima fresco

Il mattino si presenterà con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, ideali per le attività all’aperto. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 3°C, mentre i venti deboli da Ovest-Nordovest garantiranno un’atmosfera asciutta.

Pomeriggio: nuvolosità in graduale aumento

Nel pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente, pur mantenendo condizioni asciutte. La temperatura massima raggiungerà i 10°C, con uno zero termico posizionato a circa 1885 metri, indice di aria relativamente mite anche in quota.

Sera: cielo coperto e deboli piogge

In serata il cielo diventerà molto nuvoloso o coperto, con l’arrivo di deboli piogge per un accumulo stimato di circa 3 millimetri. I venti si disporranno da Sud-Sudest, risultando moderati. Nessuna allerta meteo è prevista.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 6 febbraio: variabilità con piogge deboli intermittenti;

variabilità con piogge deboli intermittenti; Sabato 7 febbraio: tempo variabile ma con ampie schiarite;

tempo variabile ma con ampie schiarite; Domenica 8 febbraio: condizioni soleggiate e più stabili.

