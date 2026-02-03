Seguici su

BIELLA – La giornata di mercoledì 4 febbraio 2026 a Biella sarà ancora influenzata dagli ultimi effetti di una circolazione depressionaria in graduale attenuazione. Il tempo si manterrà instabile per gran parte del giorno, con cieli molto nuvolosi e deboli piogge, ma con segnali di miglioramento in serata grazie a schiarite sempre più ampie. Il Nord Ovest resta sotto l’influenza di una struttura ciclonica in progressivo indebolimento, responsabile di precipitazioni deboli e sparse nelle prime ore del giorno. Nel corso della giornata la pressione tenderà lentamente a risalire, favorendo condizioni più asciutte dalla sera.

Mattino: cielo coperto e piogge deboli

Nelle ore mattutine il cielo su Biella sarà molto nuvoloso o coperto, con piogge deboli intermittenti. Le temperature minime si attesteranno attorno ai 3°C, mentre lo zero termico, posizionato a circa 1246 metri, consentirà nevicate sui rilievi alpini a quote medio-alte. I venti moderati da Ovest-Nordovest contribuiranno a mantenere il clima freddo e umido.

Pomeriggio: nuvolosità persistente ma fenomeni in attenuazione

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità resterà compatta, ma le precipitazioni tenderanno a diventare sempre più deboli e sporadiche. Gli accumuli complessivi si manterranno contenuti, intorno ai 4 mm. La temperatura massima raggiungerà i 6°C, con venti in attenuazione e in rotazione dai quadranti meridionali.

Sera: schiarite e miglioramento

In serata è atteso un graduale miglioramento, con attenuazione definitiva delle piogge e schiarite sempre più ampie, preludio a una notte più asciutta e stabile.

Tendenza meteo Biella

  • Giovedì 5 febbraio: variabilità con possibili piogge deboli;
  • Venerdì 6 febbraio: tempo ancora incerto, alternanza tra nubi e schiarite;
  • Sabato 7 febbraio: sole prevalente e clima più stabile.
