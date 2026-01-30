BIELLA – La giornata di sabato 31 gennaio 2025 a Biella sarà caratterizzata da un contesto meteorologico variabile ma stabile, con nubi sparse alternate a schiarite e una progressiva tendenza a ampi rasserenamenti in serata. Non sono previste precipitazioni e il quadro generale resterà tipicamente invernale, ma senza fenomeni di rilievo.

Mattino: cielo variabile e temperature basse

Le prime ore della giornata vedranno un cielo irregolarmente nuvoloso, con alternanza di nubi e brevi aperture. L’aria sarà fredda, soprattutto nelle zone più esposte e nelle aree collinari, con una temperatura minima intorno a 1°C. I venti deboli da Nordovest contribuiranno a mantenere una sensazione termica piuttosto rigida, mentre lo zero termico si attesterà attorno ai 1026 metri, coerente con un contesto pienamente invernale.

Pomeriggio: nuvolosità irregolare e clima stabile

Nel corso del pomeriggio la situazione resterà stabile, con cieli parzialmente nuvolosi e assenza di fenomeni. Le schiarite si faranno più frequenti, specie sulle aree pedemontane, pur in un contesto ancora variabile. La temperatura massima raggiungerà i 6°C, con venti in attenuazione e rotazione dai quadranti sud-sudorientali, favorendo un leggero miglioramento del comfort climatico.

Sera: ampie schiarite e ritorno del sereno

Dalla tarda serata è atteso un deciso miglioramento, con ampie schiarite fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Le condizioni atmosferiche diventeranno più stabili, preparando il terreno a una domenica decisamente più soleggiata. Nessuna allerta meteo è prevista sul territorio biellese.

Tendenza meteo Biella

Domenica 1 febbraio: tempo soleggiato e stabile, con clima più gradevole nelle ore centrali;

tempo soleggiato e stabile, con clima più gradevole nelle ore centrali; Lunedì 2 febbraio: peggioramento con ritorno di piogge in pianura e neve a quote collinari;

peggioramento con ritorno di piogge in pianura e neve a quote collinari; Martedì 3 febbraio: condizioni ancora perturbate, con precipitazioni diffuse.

