BIELLA – La giornata di venerdì 30 gennaio 2026 a Biella sarà inserita in un contesto atmosferico dominato da infiltrazioni umide in quota, responsabili di una nuvolosità diffusa ma senza fenomeni significativi. Il tempo si manterrà infatti asciutto per l’intero arco della giornata, con cieli parzialmente nuvolosi e una tendenza a maggiore copertura nelle ore serali. Non sono previste precipitazioni né allerte meteo, mentre le temperature si manterranno su valori pienamente invernali, in linea con le medie del periodo.

Mattino: nubi sparse e aria fredda

Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da cieli parzialmente nuvolosi, con nubi irregolari alternate a brevi schiarite. Il contesto atmosferico risulterà stabile, ma il clima sarà piuttosto freddo, complice la stagione e l’assenza di ventilazione significativa. Le temperature minime si porteranno attorno ai 2°C, con una percezione del freddo più accentuata nelle zone meno esposte al sole. I venti risulteranno assenti o molto deboli, favorendo condizioni di aria relativamente stagnante, tipiche delle mattinate invernali biellesi.

Pomeriggio: alternanza di nubi e schiarite

Nel corso del pomeriggio la situazione meteorologica non subirà variazioni sostanziali. La nuvolosità continuerà a presentarsi discontinua, con momenti più soleggiati alternati a passaggi nuvolosi, soprattutto a ridosso delle aree pedemontane. La temperatura massima raggiungerà gli 8°C, valore coerente con il periodo. I venti deboli dai quadranti sud-orientali accompagneranno questa fase, contribuendo a un lieve incremento dell’umidità, ma senza conseguenze sul piano delle precipitazioni. Lo zero termico si manterrà attorno ai 1233 metri, indicando una massa d’aria piuttosto stabile anche in quota.

Sera: aumento della copertura nuvolosa

Con il passare delle ore serali è atteso un graduale aumento della nuvolosità, con cieli tendenti al nuvoloso o molto nuvoloso, soprattutto nella seconda parte della serata. Nonostante la maggiore copertura, il tempo resterà asciutto, con temperature in progressivo calo dopo il tramonto.

Tendenza meteo Biella

Sabato 31 gennaio: giornata variabile, con alternanza di nubi e schiarite e clima ancora freddo ma stabile;

giornata variabile, con alternanza di nubi e schiarite e clima ancora freddo ma stabile; Domenica 1 febbraio: tempo più soleggiato, grazie a un temporaneo rinforzo dell’alta pressione, con condizioni più favorevoli anche in montagna;

tempo più soleggiato, grazie a un temporaneo rinforzo dell’alta pressione, con condizioni più favorevoli anche in montagna; Lunedì 2 febbraio: possibile peggioramento con ritorno della neve, soprattutto a quote medio-basse, da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook