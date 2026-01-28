BIELLA – La giornata di giovedì 29 gennaio 2026 si preannuncia decisamente favorevole sul Biellese, grazie alla presenza di un campo di alta pressione ben strutturato che abbraccerà l’intero Nord-Ovest. Dopo una fase caratterizzata da maggiore variabilità, Biella potrà beneficiare di condizioni meteorologiche stabili, asciutte e luminose, con un contesto tipicamente anticiclonico. Non sono previste precipitazioni e non risultano allerte meteo attive, rendendo la giornata ideale per le attività all’aperto e per gli spostamenti quotidiani.

Mattino: cieli sereni e aria frizzante

Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da cieli sereni o poco nuvolosi, con un’atmosfera limpida e una buona visibilità su tutto il territorio. Le temperature minime si attesteranno attorno ai 3°C, con una sensazione di fresco più marcata nelle aree extraurbane e nelle vallate. I venti deboli dai quadranti Nord-Nordovest contribuiranno a mantenere l’aria asciutta e pulita, favorendo un avvio di giornata stabile e senza disturbi atmosferici.

Pomeriggio: sole protagonista e temperature miti

Nel corso del pomeriggio il sole splenderà senza ostacoli, accompagnato da un progressivo aumento delle temperature. La massima raggiungerà i 10°C, valori superiori alle medie stagionali, complice la risalita dello zero termico fino a 1612 metri. I venti ruoteranno gradualmente dai quadranti sud-orientali, restando comunque deboli, senza incidere sul comfort climatico. Il contesto risulterà piacevole anche nelle ore centrali della giornata.

Sera: stabilità confermata e cielo limpido

La sera confermerà un quadro meteorologico tranquillo, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in lento calo, ma senza brusche variazioni. L’assenza di umidità e precipitazioni garantirà condizioni ottimali per la circolazione stradale.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 30 gennaio: il tempo resterà stabile e soleggiato, con clima ancora mite nelle ore centrali della giornata;

il tempo resterà stabile e soleggiato, con clima ancora mite nelle ore centrali della giornata; Sabato 31 gennaio: è atteso un graduale aumento della nuvolosità, con alternanza di nubi e schiarite, ma senza fenomeni rilevanti;

è atteso un graduale aumento della nuvolosità, con alternanza di nubi e schiarite, ma senza fenomeni rilevanti; Domenica 1 febbraio: velature più estese renderanno il cielo lattiginoso; il tempo rimarrà asciutto, con temperature in lieve flessione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook