BIELLA – A Biella, la giornata di mercoledì 28 gennaio 2026 sarà ancora influenzata dagli ultimi effetti di una circolazione depressionaria fredda, responsabile di cieli coperti e precipitazioni diffuse, soprattutto nelle prime ore. Nel corso della giornata si assisterà però a un progressivo miglioramento, con attenuazione dei fenomeni e schiarite in arrivo dalla sera.

Mattino: cieli coperti e piogge insistenti

Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da cieli molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge diffuse su tutto il territorio. Gli accumuli complessivi potranno risultare significativi, con valori attorno ai 17 mm, soprattutto nelle fasi più attive della mattinata. Le temperature minime si manterranno intorno ai 2°C, mentre lo zero termico si collocherà sui 1032 metri, favorendo precipitazioni nevose solo alle quote più elevate. I venti moderati da Nord-Nordovest contribuiranno a mantenere una sensazione di freddo accentuata.

Pomeriggio: fenomeni in attenuazione e clima freddo

Nel pomeriggio la struttura perturbata inizierà lentamente a perdere energia. Le piogge tenderanno ad attenuarsi, lasciando spazio a una fase di nuvolosità compatta ma asciutta. La temperatura massima difficilmente supererà i 4°C, mantenendo un clima decisamente invernale. I venti, in attenuazione, ruoteranno gradualmente dai quadranti Nord-Nordest, favorendo una lenta stabilizzazione atmosferica.

Sera: miglioramento e prime schiarite

In serata è atteso un deciso miglioramento delle condizioni meteo, con assorbimento delle precipitazioni e comparsa di schiarite, più ampie col passare delle ore. Il contesto resterà freddo ma asciutto, preludio a una fase più stabile nei giorni successivi. Nessuna allerta meteo risulta attiva.

Tendenza meteo Biella

Giovedì 29 gennaio: tempo stabile e soleggiato, con clima freddo ma asciutto,

Venerdì 30 gennaio: sole prevalente e temperature in lieve aumento;

sole prevalente e temperature in lieve aumento; Sabato 31 gennaio: cielo attraversato da velature sparse, senza precipitazioni.

