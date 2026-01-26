BIELLA – La giornata di martedì 27 gennaio 2026 a Biella sarà segnata da un progressivo cambiamento del quadro meteorologico, legato al calo della pressione atmosferica e all’afflusso di correnti più umide sul Piemonte settentrionale. Dopo un avvio relativamente tranquillo, il tempo tenderà a peggiorare nel corso delle ore, con nubi in costante aumento e l’arrivo delle prime deboli precipitazioni in serata. Un’evoluzione tipica delle fasi di transizione invernali, che non porterà fenomeni intensi ma renderà la giornata grigia, umida e via via più instabile, soprattutto nel finale.

Mattino: cieli parzialmente nuvolosi e clima invernale

Le prime ore del giorno vedranno cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi irregolari alternate a brevi e locali schiarite. Il contesto sarà quello di un inverno pieno, con temperature minime attorno a 1°C e un clima freddo ma ancora asciutto. I venti moderati dai quadranti settentrionali contribuiranno a mantenere l’aria piuttosto frizzante, specie nelle aree più esposte del territorio. Non sono attesi fenomeni significativi nella prima parte della giornata.

Pomeriggio: nuvolosità in aumento e atmosfera più umida

Nel corso del pomeriggio la situazione andrà incontro a un progressivo aumento della copertura nuvolosa, con cieli sempre più chiusi e una sensibile crescita dell’umidità. Le precipitazioni resteranno ancora assenti o sporadiche, ma l’atmosfera apparirà via via più carica, preludio al peggioramento serale. La temperatura massima raggiungerà i 6°C, valori in linea con le medie stagionali. I venti, ancora moderati, tenderanno a ruotare dai quadranti orientali, favorendo l’ingresso di aria più umida sulla pianura e sulle aree pedemontane.

Sera: cieli molto nuvolosi e deboli piogge

Il peggioramento si manifesterà in modo più evidente nelle ore serali, quando i cieli diventeranno nuvolosi o molto nuvolosi e faranno la loro comparsa le prime deboli piogge, con quantitativi complessivi stimati attorno ai 4 millimetri. Lo zero termico, posizionato intorno ai 1190 metri, manterrà eventuali fenomeni nevosi confinati alle quote alpine più elevate, senza coinvolgere i fondovalle. Nessuna allerta meteo risulta attiva per il Biellese.

Tendenza meteo Biella

Mercoledì 28 gennaio: condizioni ancora instabili, con possibili episodi di pioggia mista a neve, soprattutto al mattino;

condizioni ancora instabili, con possibili episodi di pioggia mista a neve, soprattutto al mattino; Giovedì 29 gennaio: deciso miglioramento, con tempo soleggiato e aria più secca;

deciso miglioramento, con tempo soleggiato e aria più secca; Venerdì 30 gennaio: giornata abbastanza stabile, con nubi sparse e ampie schiarite.

