BIELLA – La giornata di sabato 24 gennaio 2026 a Biella sarà caratterizzata da un graduale peggioramento delle condizioni meteo, legato all’arrivo di infiltrazioni umide che interesseranno progressivamente tutto il Nord Ovest. Dopo una prima parte della giornata ancora variabile e in gran parte asciutta, la nuvolosità tenderà ad aumentare fino a determinare cieli coperti e deboli precipitazioni in serata, con possibile neve grazie a temperature contenute e zero termico poco sopra i 1000 metri.

Mattino: avvio di giornata variabile e freddo

La giornata di sabato 24 gennaio a Biella si aprirà con un contesto atmosferico ancora relativamente stabile, caratterizzato da nubi sparse alternate a schiarite. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, ma con ampi momenti asciutti. Le temperature minime si manterranno attorno a 1°C, mentre i venti, deboli dai quadranti sud-occidentali, contribuiranno a mantenere un clima freddo ma non particolarmente rigido. In questa fase non sono attesi fenomeni significativi.

Pomeriggio: nuvolosità in progressivo aumento

Nel corso del pomeriggio la situazione tenderà a peggiorare gradualmente, con un aumento progressivo della copertura nuvolosa. Le schiarite diventeranno via via meno frequenti fino a lasciare spazio a cieli prevalentemente nuvolosi. Le temperature raggiungeranno la massima di 5°C, mentre i venti, ancora deboli, ruoteranno dai quadranti Sud-Sudest, favorendo un aumento dell’umidità e preparando il terreno al peggioramento serale.

Sera: cieli coperti e deboli precipitazioni

In serata il cielo diventerà coperto, con l’arrivo di deboli piogge che potranno risultare intermittenti ma diffuse, per un accumulo complessivo stimato intorno ai 2 mm. In concomitanza con il calo delle temperature e con zero termico attorno ai 1095 metri, non si esclude la comparsa di neve, con accumuli fino a 0,6 cm, soprattutto nelle zone collinari e pedemontane. Proprio per questo motivo è attiva allerta meteo per neve, con possibili disagi alla circolazione nelle ore serali.

Tendenza meteo Biella

Domenica 25 gennaio: giornata instabile, con precipitazioni diffuse a carattere di pioggia mista a neve, specie nelle ore più fredde;

giornata instabile, con precipitazioni diffuse a carattere di pioggia mista a neve, specie nelle ore più fredde; Lunedì 26 gennaio: netto miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni o poco nuvolosi e clima più asciutto;

netto miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni o poco nuvolosi e clima più asciutto; Martedì 27 gennaio: nuovo peggioramento, con ritorno di pioggia e neve, soprattutto sui settori collinari e montani.

