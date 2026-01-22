BIELLA – La giornata di venerdì 23 gennaio 2026 a Biella sarà segnata dal progressivo ingresso di una circolazione depressionaria fredda, responsabile di un graduale ma deciso peggioramento delle condizioni meteo. Dopo una prima parte di giornata dominata da cieli chiusi ma asciutti, il tempo tenderà a deteriorarsi dal pomeriggio, con l’arrivo delle prime deboli piogge, seguite in serata da nevicate deboli, favorite dal calo termico e dallo zero termico sotto i 1000 metri. Il contesto rimarrà pienamente invernale, con temperature basse e condizioni atmosferiche tipiche della stagione.

Mattino: cielo coperto e clima rigido

Nelle ore mattutine Biella si sveglierà sotto cieli molto nuvolosi o coperti, con assenza di precipitazioni ma un’atmosfera fredda e umida. Le temperature minime si manterranno attorno a 1°C, mentre lo zero termico sarà già piuttosto basso, attestandosi intorno ai 936 metri, segnale di una massa d’aria fredda ben strutturata. I venti deboli dai quadranti sud-orientali non apporteranno variazioni significative, contribuendo però a mantenere elevata la copertura nuvolosa.

Pomeriggio: prime piogge e peggioramento diffuso

Dal primo pomeriggio è atteso un progressivo aumento dell’instabilità, con deboli piogge che interesseranno il Biellese e le aree pedemontane. I fenomeni saranno generalmente di debole intensità, con accumuli stimati intorno ai 3 mm, ma sufficienti a rendere le superfici stradali bagnate. La temperatura massima difficilmente supererà i 2°C, mantenendo un clima freddo e poco gradevole. I venti tenderanno a ruotare dai quadranti occidentali, restando comunque deboli.

Sera: pioggia in trasformazione in neve

Con il calare delle temperature nelle ore serali, le precipitazioni tenderanno a trasformarsi gradualmente in deboli nevicate, soprattutto nelle zone collinari e a ridosso delle Prealpi biellesi. In città gli accumuli saranno modesti, ma non si esclude la comparsa di fiocchi anche a quote più basse. Nessuna allerta meteo risulta attiva, ma si raccomanda prudenza alla guida nelle ore serali e notturne.

Tendenza meteo Biella

Sabato 24 gennaio: giornata ancora fredda e instabile, con nevicate deboli intermittenti, più probabili al mattino e nelle zone collinari;

giornata ancora fredda e instabile, con nevicate deboli intermittenti, più probabili al mattino e nelle zone collinari; Domenica 25 gennaio: tempo variabile, con piogge deboli alternate a schiarite, temperature in lieve aumento e fenomeni meno diffusi;

tempo variabile, con piogge deboli alternate a schiarite, temperature in lieve aumento e fenomeni meno diffusi; Lunedì 26 gennaio: ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con cieli in prevalenza sereni e clima più asciutto.

