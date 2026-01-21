BIELLA –La giornata di giovedì 22 gennaio 2026 sarà caratterizzata a Biella dalla presenza di un campo di alta pressione che garantirà condizioni meteo stabili e asciutte. Nonostante l’assenza di precipitazioni, il contesto climatico resterà pienamente invernale, con temperature basse, minime sottozero e allerta meteo per ghiaccio, soprattutto nelle ore notturne e al primo mattino.

Mattino: cieli poco nuvolosi e gelate diffuse

Le prime ore del giorno vedranno cieli in prevalenza poco nuvolosi, con ampi spazi di sereno e visibilità generalmente buona. Le temperature minime si porteranno intorno a -1°C, favorendo la formazione di gelate diffuse su strade, marciapiedi e superfici esposte. I venti soffieranno deboli dai quadranti Ovest-Nordovest, contribuendo a mantenere l’aria secca ma accentuando la percezione del freddo, specie nelle zone collinari e meno soleggiate.

Pomeriggio: clima stabile con graduale aumento della nuvolosità

Nel corso del pomeriggio il tempo rimarrà stabile e asciutto, ma si assisterà a un progressivo aumento della nuvolosità, soprattutto a ridosso delle aree prealpine. Le nubi si presenteranno inizialmente alte e stratificate, senza determinare fenomeni. La temperatura massima raggiungerà 6°C, mentre lo zero termico si attesterà attorno ai 1022 metri, valore coerente con un contesto invernale stabile. I venti resteranno deboli, ruotando gradualmente dai quadranti occidentali a quelli meridionali.

Sera: addensamenti più compatti e nuovo calo termico

In serata la nuvolosità tenderà a diventare più compatta, pur senza precipitazioni associate. Il calo delle temperature sarà rapido dopo il tramonto, creando condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio, soprattutto su tratti stradali secondari e nelle zone più umide.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 23 gennaio: peggioramento con pioggia mista a neve, specie nelle ore più fredde;

peggioramento con pioggia mista a neve, specie nelle ore più fredde; Sabato 24 gennaio: tempo instabile, con precipitazioni intermittenti e clima rigido;

tempo instabile, con precipitazioni intermittenti e clima rigido; Domenica 25 gennaio: ancora pioggia mista a neve, con fenomeni generalmente deboli.

