BIELLA – La giornata di mercoledì 21 gennaio 2026 sarà caratterizzata a Biella da condizioni di tempo stabile e asciutto, grazie alla presenza di un robusto campo di alta pressione che interesserà tutto il Nord-Ovest. Un contesto tipicamente invernale, con temperature basse al mattino ma buona presenza di sole nelle ore centrali e finali della giornata. Nessuna allerta meteo è prevista sul territorio.

Mattino: freddo invernale e cieli sereni

Il mattino si aprirà con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, accompagnati da un clima decisamente freddo. La temperatura minima toccherà 0°C, con possibili locali gelate nelle zone extraurbane e nei fondovalle. L’aria risulterà secca e stabile, favorita da venti deboli provenienti da Ovest-Nordovest, mentre lo zero termico attorno ai 1210 metri confermerà un profilo termico pienamente invernale, soprattutto sulle aree collinari e montane circostanti.

Pomeriggio: sole prevalente e clima asciutto

Nel corso del pomeriggio il meteo a Biella manterrà caratteristiche di stabilità, con ampie schiarite e solo qualche velatura di passaggio. Il sole sarà protagonista, contribuendo a un lieve rialzo delle temperature, che raggiungeranno una massima di 6°C. I venti resteranno deboli, con una graduale rotazione dai quadranti meridionali (Sud-Sudest), senza effetti significativi sulla percezione termica. La sensazione sarà comunque di freddo moderato, tipica delle giornate invernali serene.

Sera: rasserenamenti diffusi e calo termico

In serata si assisterà a ampi rasserenamenti, con cieli sereni su gran parte del Biellese. Il venir meno dell’irraggiamento solare favorirà un rapido raffreddamento notturno, preparando il terreno a una notte fredda ma stabile, senza precipitazioni.

Tendenza meteo Biella

Giovedì 22 gennaio: condizioni ancora soleggiate e stabili, con freddo al mattino e clima asciutto;

condizioni ancora soleggiate e stabili, con freddo al mattino e clima asciutto; Venerdì 23 gennaio: peggioramento con pioggia mista a neve, soprattutto nelle ore centrali;

peggioramento con pioggia mista a neve, soprattutto nelle ore centrali; Sabato 24 gennaio: persistente instabilità, con precipitazioni intermittenti.

