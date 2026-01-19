BIELLA – La giornata di martedì 20 gennaio 2026 a Biella sarà caratterizzata da un tempo variabile ma stabile, inserito in un contesto atmosferico in graduale evoluzione verso condizioni più asciutte e serene, soprattutto nella seconda parte della giornata. Non sono previste precipitazioni e il quadro meteo si manterrà nel complesso tranquillo, pur con un cielo spesso movimentato.

Mattino: nubi sparse e clima freddo

Nel corso della mattinata, il meteo a Biella sarà dominato da nubi sparse alternate a schiarite, con momenti di cielo parzialmente coperto che si alterneranno a brevi aperture. Le temperature minime, attestate attorno a 1°C, conferiranno al risveglio un clima pienamente invernale, più avvertibile nelle aree ombreggiate e nei fondovalle. I venti deboli dai quadranti Ovest-Nordovest favoriranno un’atmosfera asciutta, mentre lo zero termico a circa 1077 metri segnalerà aria fredda in quota, senza tuttavia favorire fenomeni significativi.

Pomeriggio: variabilità con schiarite più ampie

Nel pomeriggio la nuvolosità tenderà a frammentarsi progressivamente, lasciando spazio a schiarite più ampie, soprattutto tra le ore centrali e il tardo pomeriggio. Il cielo si presenterà spesso parzialmente nuvoloso, ma con un contesto più luminoso rispetto alle prime ore del giorno. La temperatura massima raggiungerà i 5°C, valore in linea con le medie stagionali. I venti, sempre deboli, ruoteranno gradualmente dai quadranti Sud-Sudest, senza apportare variazioni sostanziali al quadro meteorologico.

Sera: miglioramento deciso e cieli più sereni

In serata è atteso un miglioramento più netto, con ampi rasserenamenti e cieli che tenderanno a diventare poco nuvolosi o localmente sereni. L’assenza di copertura nuvolosa favorirà un calo termico notturno, tipico delle notti invernali stabili, preparando il terreno a un avvio più freddo della giornata successiva.

Tendenza meteo Biella

Mercoledì 21 gennaio: tempo soleggiato e stabile, con cielo sereno e temperature basse al mattino ma in lieve ripresa diurna;

tempo soleggiato e stabile, con cielo sereno e temperature basse al mattino ma in lieve ripresa diurna; Giovedì 22 gennaio: prosegue il bel tempo, con condizioni asciutte e buona escursione termica;

prosegue il bel tempo, con condizioni asciutte e buona escursione termica; Venerdì 23 gennaio: aumento della nuvolosità e possibile pioggia debole, specie tra pomeriggio e sera.

