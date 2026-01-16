BIELLA – La giornata di sabato 17 gennaio 2026 sarà caratterizzata a Biella da condizioni di maltempo persistente, legate al transito di una circolazione depressionaria che porterà piogge diffuse e cieli coperti per gran parte della giornata.

Mattino: cielo chiuso e piogge continue

Fin dalle prime ore del giorno il meteo a Biella sarà dominato da cieli molto nuvolosi o coperti, con piogge deboli ma diffuse. Le precipitazioni risulteranno continue e localmente moderate, contribuendo a un contesto grigio e umido. Le temperature minime si manterranno attorno ai 5°C, con venti deboli da Nord-Nordest.

Pomeriggio: fase più perturbata

Nel corso del pomeriggio il maltempo proseguirà senza sostanziali variazioni, con precipitazioni diffuse e accumuli complessivi stimati intorno ai 15 mm. La temperatura massima non supererà i 7°C, mentre lo zero termico si collocherà attorno ai 1505 metri, con neve confinata alle quote alpine più elevate. I venti, sempre deboli, ruoteranno gradualmente da Nord, mantenendo un clima freddo e umido.

Sera: attenuazione dei fenomeni

In serata è atteso un graduale miglioramento, con attenuazione delle piogge e fenomeni in esaurimento. Il cielo resterà molto nuvoloso, ma con condizioni più stabili rispetto alle ore precedenti. Nessuna allerta meteo risulta attiva sul territorio.

Tendenza meteo Biella

Domenica 18 gennaio: persistono deboli piogge, soprattutto al mattino, in un contesto ancora instabile;

persistono deboli piogge, soprattutto al mattino, in un contesto ancora instabile; Lunedì 19 gennaio: nuova fase perturbata, con piogge più diffuse e cieli coperti;

nuova fase perturbata, con piogge più diffuse e cieli coperti; Martedì 20 gennaio: deciso miglioramento, con ritorno del sole e condizioni più asciutte.

