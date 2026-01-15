Seguici su

Pubblicato

10 minuti fa

il

BIELLA – La giornata di venerdì 16 gennaio 2026 a Biella sarà caratterizzata da un progressivo peggioramento delle condizioni meteo, con nubi in aumento fin dal mattino e piogge in arrivo dal pomeriggio, in intensificazione verso sera. Gli accumuli previsti sono di circa 4 millimetri, con un quadro tipicamente invernale. Il contesto è legato a una circolazione depressionaria che interesserà tutto il Piemonte, portando instabilità diffusa soprattutto sulle aree pedemontane.

Mattino molto nuvoloso e atmosfera umida

Nelle prime ore della giornata Biella sarà avvolta da cieli molto nuvolosi, ma con tempo ancora asciutto. L’atmosfera risulterà umida e grigia, con venti deboli da Nord-Ovest. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 4°C, valori in linea con la stagione.

Pomeriggio con piogge diffuse

Dal pomeriggio è previsto l’arrivo delle piogge, inizialmente deboli ma via via più continue. Le precipitazioni interesseranno l’intera area urbana e collinare, mentre sulle Alpi biellesi potranno trasformarsi in neve alle quote più elevate. La temperatura massima raggiungerà gli 8°C, con zero termico attorno ai 1546 metri, quota favorevole a nevicate in montagna.

Sera instabile e fenomeni in intensificazione

In serata le piogge potranno intensificarsi, mantenendo condizioni di maltempo diffuso. I venti deboli occidentali accompagneranno questa fase, senza criticità particolari. Biella si troverà in una delle aree più esposte alle precipitazioni, seppur senza fenomeni estremi.

Tendenza meteo Biella

  • Sabato 17 gennaio: piogge diffuse e cielo coperto;
  • Domenica 18 gennaio: pioggia debole nel pomeriggio;
  • Lunedì 19 gennaio: nubi persistenti e piogge leggere.
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.