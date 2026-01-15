BIELLA – La giornata di venerdì 16 gennaio 2026 a Biella sarà caratterizzata da un progressivo peggioramento delle condizioni meteo, con nubi in aumento fin dal mattino e piogge in arrivo dal pomeriggio, in intensificazione verso sera. Gli accumuli previsti sono di circa 4 millimetri, con un quadro tipicamente invernale. Il contesto è legato a una circolazione depressionaria che interesserà tutto il Piemonte, portando instabilità diffusa soprattutto sulle aree pedemontane.

Mattino molto nuvoloso e atmosfera umida

Nelle prime ore della giornata Biella sarà avvolta da cieli molto nuvolosi, ma con tempo ancora asciutto. L’atmosfera risulterà umida e grigia, con venti deboli da Nord-Ovest. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 4°C, valori in linea con la stagione.

Pomeriggio con piogge diffuse

Dal pomeriggio è previsto l’arrivo delle piogge, inizialmente deboli ma via via più continue. Le precipitazioni interesseranno l’intera area urbana e collinare, mentre sulle Alpi biellesi potranno trasformarsi in neve alle quote più elevate. La temperatura massima raggiungerà gli 8°C, con zero termico attorno ai 1546 metri, quota favorevole a nevicate in montagna.

Sera instabile e fenomeni in intensificazione

In serata le piogge potranno intensificarsi, mantenendo condizioni di maltempo diffuso. I venti deboli occidentali accompagneranno questa fase, senza criticità particolari. Biella si troverà in una delle aree più esposte alle precipitazioni, seppur senza fenomeni estremi.

Tendenza meteo Biella

Sabato 17 gennaio: piogge diffuse e cielo coperto;

piogge diffuse e cielo coperto; Domenica 18 gennaio: pioggia debole nel pomeriggio;

pioggia debole nel pomeriggio; Lunedì 19 gennaio: nubi persistenti e piogge leggere.

