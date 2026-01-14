BIELLA – La giornata di giovedì 15 gennaio 2025 a Biella sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche complessivamente stabili, ma inserite in un contesto atmosferico di transizione. Il tempo si manterrà asciutto, con nubi sparse alternate a schiarite, mentre dalla sera è atteso un progressivo aumento della copertura nuvolosa, segnale di un peggioramento più deciso in arrivo nei giorni successivi.

Mattino variabile con nubi irregolari e schiarite

Le prime ore della giornata vedranno un cielo parzialmente nuvoloso, con nubi sparse alternate a schiarite, soprattutto sui settori pedemontani e collinari del Biellese. Il contesto sarà asciutto, con buona visibilità e assenza di fenomeni. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 4°C, valori in linea con la media stagionale. I venti deboli da Nord-Nordovest accompagneranno il mattino, contribuendo a mantenere un clima fresco ma non rigido.

Pomeriggio stabile e clima invernale senza eccessi

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà stabile, con una variabilità irregolare che continuerà ad alternare annuvolamenti e brevi aperture. Non sono previste precipitazioni. La temperatura massima raggiungerà i 7°C, valore tipico per la seconda metà di gennaio. Lo zero termico si manterrà attorno ai 1523 metri, indicando la presenza di aria relativamente mite in quota, condizione che favorisce l’assenza di neve alle quote collinari. I venti tenderanno a ruotare dai quadranti Sud-Est, restando comunque deboli.

Sera con aumento della nuvolosità e atmosfera più umida

Dalla sera è previsto un graduale ispessimento della copertura nuvolosa, con cieli che diventeranno nuvolosi o molto nuvolosi. Anche in questa fase non sono previste piogge, ma l’aumento dell’umidità potrà favorire la formazione di foschie o locali banchi di nebbia, in particolare nelle aree di fondovalle e lungo i corsi d’acqua. Per il Biellese, la giornata di giovedì rappresenta una fase interlocutoria, con tempo ancora stabile ma destinato a peggiorare progressivamente a partire dal giorno successivo, quando correnti più umide favoriranno il ritorno delle precipitazioni.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 16 gennaio: cieli coperti e piogge deboli, più probabili tra pomeriggio e sera;

cieli coperti e piogge deboli, più probabili tra pomeriggio e sera; Sabato 17 gennaio: precipitazioni più diffuse e persistenti, clima umido;

precipitazioni più diffuse e persistenti, clima umido; Domenica 18 gennaio: ancora piogge leggere, con temperature senza variazioni significative.

