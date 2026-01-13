Seguici su

Pubblicato

1 ora fa

il

BIELLA – A Biella, la giornata di martedì 14 gennaio 2025 sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili ma in progressiva evoluzione, con nubi sparse alternate a schiarite nelle prime ore e un graduale aumento della nuvolosità in serata, senza precipitazioni.

Mattino- Schiarite e clima mite per il periodo

Le prime ore del giorno si apriranno con cieli parzialmente nuvolosi, intervallati da ampie schiarite, soprattutto sulle aree pedemontane. Le temperature minime si manterranno attorno ai 3°C, valori in linea con il periodo, mentre i venti saranno assenti, favorendo una sensazione di calma atmosferica.

Pomeriggio- Nubi sparse e atmosfera tranquilla

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità resterà irregolare, con alternanza tra momenti soleggiati e passaggi nuvolosi più compatti. La temperatura massima raggiungerà i 9°C, con zero termico posizionato attorno ai 1537 metri, indice di aria relativamente mite in quota. I venti deboli da Est-Sudest inizieranno a farsi percepire, senza però incidere in modo significativo sul comfort.

Sera- Cielo sempre più coperto

In serata è atteso un ispessimento della copertura nuvolosa, con cieli nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza piogge. Il clima resterà stabile e asciutto, con possibili foschie notturne nelle zone più riparate. Nessuna allerta meteo attiva su Biella.

Tendenza meteo Biella

  • Giovedì 15 gennaio: aumento dell’instabilità con pioggia debole;
  • Venerdì 16 gennaio: piogge diffuse, clima umido;
  • Sabato 17 gennaio: ancora maltempo, con precipitazioni persistenti.
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.