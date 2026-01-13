Biella, previsioni meteo del 14 gennaio 2026
Biella, martedì 14 gennaio tra schiarite e nubi in aumento, senza piogge. Da giovedì torna il maltempo con piogge diffuse.
BIELLA – A Biella, la giornata di martedì 14 gennaio 2025 sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili ma in progressiva evoluzione, con nubi sparse alternate a schiarite nelle prime ore e un graduale aumento della nuvolosità in serata, senza precipitazioni.
Mattino- Schiarite e clima mite per il periodo
Le prime ore del giorno si apriranno con cieli parzialmente nuvolosi, intervallati da ampie schiarite, soprattutto sulle aree pedemontane. Le temperature minime si manterranno attorno ai 3°C, valori in linea con il periodo, mentre i venti saranno assenti, favorendo una sensazione di calma atmosferica.
Pomeriggio- Nubi sparse e atmosfera tranquilla
Nel corso del pomeriggio la nuvolosità resterà irregolare, con alternanza tra momenti soleggiati e passaggi nuvolosi più compatti. La temperatura massima raggiungerà i 9°C, con zero termico posizionato attorno ai 1537 metri, indice di aria relativamente mite in quota. I venti deboli da Est-Sudest inizieranno a farsi percepire, senza però incidere in modo significativo sul comfort.
Sera- Cielo sempre più coperto
In serata è atteso un ispessimento della copertura nuvolosa, con cieli nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza piogge. Il clima resterà stabile e asciutto, con possibili foschie notturne nelle zone più riparate. Nessuna allerta meteo attiva su Biella.
Tendenza meteo Biella
- Giovedì 15 gennaio: aumento dell’instabilità con pioggia debole;
- Venerdì 16 gennaio: piogge diffuse, clima umido;
- Sabato 17 gennaio: ancora maltempo, con precipitazioni persistenti.
