BIELLA – La giornata di martedì 13 gennaio 2025 a Biella sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili, grazie alla presenza di pressioni medio-alte che continueranno a interessare il Nord Ovest. Il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, con un contesto asciutto e senza precipitazioni. Un quadro tipicamente invernale ma relativamente mite, soprattutto nelle ore centrali del giorno.

Mattino: nubi sparse e temperature sopra lo zero

Nel corso del mattino il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con nubi irregolari alternate a brevi schiarite. Le temperature minime si attesteranno attorno a 1°C, evitando gelate significative nelle zone di fondovalle. I venti deboli da Nord contribuiranno a mantenere un clima fresco ma senza particolari disagi.

Pomeriggio: stabilità e clima gradevole

Durante il pomeriggio le schiarite diventeranno più ampie, pur in un contesto di nuvolosità variabile. La temperatura massima raggiungerà gli 8°C, valori superiori alle medie stagionali. Lo zero termico, posizionato intorno ai 2086 metri, conferma la presenza di aria mite in quota, con conseguente assenza di fenomeni invernali significativi.

Sera: aumento della nuvolosità senza piogge

In serata è atteso un graduale aumento della copertura nuvolosa, con cieli più chiusi ma senza precipitazioni. I venti, in rotazione dai quadranti sud-orientali, resteranno deboli.

Tendenza meteo Biella

  • Mercoledì 14 gennaio: tempo variabile, con alternanza di nubi e schiarite;
  • Giovedì 15 gennaio: nuvolosità in aumento, cieli spesso coperti;
  • Venerdì 16 gennaio: possibile pioggia debole, specie in pianura.
