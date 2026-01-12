Biella, previsioni meteo del 13 gennaio 2026
Biella, martedì 13 gennaio con nubi e schiarite e clima mite. Tempo stabile. Variabilità in aumento da mercoledì, pioggia debole venerdì.
BIELLA – La giornata di martedì 13 gennaio 2025 a Biella sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili, grazie alla presenza di pressioni medio-alte che continueranno a interessare il Nord Ovest. Il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, con un contesto asciutto e senza precipitazioni. Un quadro tipicamente invernale ma relativamente mite, soprattutto nelle ore centrali del giorno.
Mattino: nubi sparse e temperature sopra lo zero
Nel corso del mattino il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con nubi irregolari alternate a brevi schiarite. Le temperature minime si attesteranno attorno a 1°C, evitando gelate significative nelle zone di fondovalle. I venti deboli da Nord contribuiranno a mantenere un clima fresco ma senza particolari disagi.
Pomeriggio: stabilità e clima gradevole
Durante il pomeriggio le schiarite diventeranno più ampie, pur in un contesto di nuvolosità variabile. La temperatura massima raggiungerà gli 8°C, valori superiori alle medie stagionali. Lo zero termico, posizionato intorno ai 2086 metri, conferma la presenza di aria mite in quota, con conseguente assenza di fenomeni invernali significativi.
Sera: aumento della nuvolosità senza piogge
In serata è atteso un graduale aumento della copertura nuvolosa, con cieli più chiusi ma senza precipitazioni. I venti, in rotazione dai quadranti sud-orientali, resteranno deboli.
Tendenza meteo Biella
- Mercoledì 14 gennaio: tempo variabile, con alternanza di nubi e schiarite;
- Giovedì 15 gennaio: nuvolosità in aumento, cieli spesso coperti;
- Venerdì 16 gennaio: possibile pioggia debole, specie in pianura.
