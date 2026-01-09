Seguici su

Pubblicato

58 minuti fa

il

BIELLA – La giornata di sabato 10 gennaio 2026 a Biella sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili, grazie alla presenza di un campo di alte pressioni che garantirà tempo asciutto e assenza di precipitazioni su tutto il territorio. Il contesto atmosferico risulterà favorevole per attività all’aperto, con un clima più mite rispetto ai giorni precedenti, pur mantenendo caratteristiche tipicamente invernali nelle ore notturne.

Mattino: nubi sparse e aria frizzante

Nelle prime ore della giornata il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, con la possibile presenza di nubi sparse, soprattutto lungo le aree pedemontane. Le temperature minime si attesteranno attorno a 1°C, valori che potranno favorire locali brinate nelle zone più riparate. I venti moderati da Nord-Nordovest contribuiranno a rendere il clima frizzante, senza però particolari disagi.

Pomeriggio: schiarite più ampie e clima gradevole

Con il passare delle ore, il cielo tenderà a mantenersi variabile, ma con ampie schiarite sempre più presenti. La temperatura massima raggiungerà gli 8°C, risultando in lieve rialzo e decisamente più confortevole rispetto ai giorni precedenti. Nel pomeriggio i venti si attenueranno, disponendosi dai quadranti Nord-Nordest, favorendo una percezione più gradevole del freddo.

Sera: rasserenamenti diffusi

In serata è atteso un ulteriore miglioramento, con ampie aperture del cielo e condizioni ideali per una notte stabile. Lo zero termico, attorno ai 1253 metri, conferma una massa d’aria relativamente mite in quota.

Tendenza meteo Biella

  • Domenica 11 gennaio: giornata soleggiata, con cielo in prevalenza sereno;
  • Lunedì 12 gennaio: condizioni stabili, temperature senza variazioni significative;
  • Martedì 13 gennaio: tempo asciutto e clima leggermente più mite.
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.