Biella, previsioni meteo del 10 gennaio 2026
Biella, sabato 10 gennaio con tempo stabile e cieli poco nuvolosi. Temperature in rialzo. Domenica e inizio settimana soleggiati.
BIELLA – La giornata di sabato 10 gennaio 2026 a Biella sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili, grazie alla presenza di un campo di alte pressioni che garantirà tempo asciutto e assenza di precipitazioni su tutto il territorio. Il contesto atmosferico risulterà favorevole per attività all’aperto, con un clima più mite rispetto ai giorni precedenti, pur mantenendo caratteristiche tipicamente invernali nelle ore notturne.
Mattino: nubi sparse e aria frizzante
Nelle prime ore della giornata il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, con la possibile presenza di nubi sparse, soprattutto lungo le aree pedemontane. Le temperature minime si attesteranno attorno a 1°C, valori che potranno favorire locali brinate nelle zone più riparate. I venti moderati da Nord-Nordovest contribuiranno a rendere il clima frizzante, senza però particolari disagi.
Pomeriggio: schiarite più ampie e clima gradevole
Con il passare delle ore, il cielo tenderà a mantenersi variabile, ma con ampie schiarite sempre più presenti. La temperatura massima raggiungerà gli 8°C, risultando in lieve rialzo e decisamente più confortevole rispetto ai giorni precedenti. Nel pomeriggio i venti si attenueranno, disponendosi dai quadranti Nord-Nordest, favorendo una percezione più gradevole del freddo.
Sera: rasserenamenti diffusi
In serata è atteso un ulteriore miglioramento, con ampie aperture del cielo e condizioni ideali per una notte stabile. Lo zero termico, attorno ai 1253 metri, conferma una massa d’aria relativamente mite in quota.
Tendenza meteo Biella
- Domenica 11 gennaio: giornata soleggiata, con cielo in prevalenza sereno;
- Lunedì 12 gennaio: condizioni stabili, temperature senza variazioni significative;
- Martedì 13 gennaio: tempo asciutto e clima leggermente più mite.
