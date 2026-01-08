BIELLA – La giornata di venerdì 9 gennaio 2026 a Biella sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile, grazie al rafforzamento dell’alta pressione sul Nord Ovest. Dopo alcuni addensamenti mattutini, il cielo tenderà a rasserenarsi nel corso delle ore, lasciando spazio a ampie schiarite. Non sono previste precipitazioni, ma il contesto rimarrà freddo e tipicamente invernale, con allerta meteo per ghiaccio ancora attiva a causa delle basse temperature notturne.

Mattino – Nubi residue e gelate diffuse

Nelle prime ore del giorno il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con la presenza di nubi sparse soprattutto sui settori pedemontani. Le temperature minime, in calo fino a -2°C, favoriranno la formazione di gelate diffuse, in particolare su strade secondarie, marciapiedi e aree meno esposte al sole. I venti deboli da Est-Sudest non apporteranno significative variazioni termiche, contribuendo a mantenere un clima rigido nelle ore mattutine.

Pomeriggio – Schiarite sempre più ampie

Nel corso del pomeriggio è atteso un progressivo diradamento della nuvolosità, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. La temperatura massima raggiungerà i 3°C, valori bassi ma in linea con il periodo. I venti, in rinforzo fino a moderati da Ovest-Nordovest, favoriranno un’aria più asciutta e una buona visibilità. Lo zero termico a circa 583 metri conferma la presenza di aria fredda anche a quote medio-basse.

Sera – Sereno e nuovo calo termico

In serata il cielo resterà sereno, con rapido raffreddamento dopo il tramonto. Le condizioni saranno favorevoli a nuove gelate notturne, motivo per cui l’allerta ghiaccio continuerà a rappresentare un elemento di attenzione, soprattutto per la viabilità.

Tendenza meteo Biella

Sabato 10 gennaio: tempo soleggiato, con cieli sereni e gelate al mattino;

tempo soleggiato, con cieli sereni e gelate al mattino; Domenica 11 gennaio: condizioni stabili e asciutte, clima freddo nelle ore notturne;

condizioni stabili e asciutte, clima freddo nelle ore notturne; Lunedì 12 gennaio: ancora bel tempo, con timido rialzo delle temperature diurne.

