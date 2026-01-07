BIELLA – La giornata di giovedì 8 gennaio 2025 a Biella si inserisce in un contesto pienamente invernale, dominato da un campo di alte pressioni che garantisce tempo stabile, asciutto e in prevalenza soleggiato. L’assenza di precipitazioni sarà accompagnata da temperature rigide, soprattutto nelle ore notturne e mattutine, con attenzione al rischio ghiaccio, segnalato dalle autorità competenti.

Mattino – Aria fredda e gelate diffuse

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cieli poco nuvolosi e aria particolarmente fredda. La temperatura minima scenderà fino a -2°C, favorendo la formazione di gelate diffuse e possibili tratti ghiacciati, soprattutto su strade secondarie, marciapiedi e zone ombreggiate. I venti deboli da Nord-Nordovest contribuiranno a mantenere l’aria secca, limitando la formazione di nubi ma accentuando la sensazione di freddo nelle ore più rigide della giornata.

Pomeriggio – Sole prevalente e clima secco

Nel corso del pomeriggio, Biella potrà contare su ampie schiarite e condizioni meteorologiche generalmente favorevoli. Il sole, seppur basso sull’orizzonte, permetterà un lieve recupero termico, con valori massimi intorno ai 6°C. Lo zero termico, posizionato attorno ai 902 metri, conferma la presenza di aria fredda anche a quote medio-basse, mentre i venti, deboli e in rotazione dai quadranti Est-Sudest, non avranno effetti significativi.

Sera e notte – Temperature in calo

In serata il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, favorendo una rapida dispersione del calore accumulato durante il giorno. Le temperature torneranno a scendere rapidamente, con nuove condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio, soprattutto durante la notte e nelle prime ore del mattino successivo. Rimane attiva l’allerta meteo per ghiaccio, da considerare con attenzione negli spostamenti.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 9 gennaio: tempo stabile e soleggiato, gelate mattutine;

tempo stabile e soleggiato, gelate mattutine; Sabato 10 gennaio: ancora asciutto, temperature in lieve aumento;

ancora asciutto, temperature in lieve aumento; Domenica 11 gennaio: condizioni simili, clima più mite nelle ore centrali.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook