BIELLA – La giornata di sabato 20 dicembre 2025 a Biella sarà caratterizzata da un contesto variabile, con nubi sparse alternate a schiarite nelle prime ore e una progressiva copertura del cielo nel corso della giornata. In serata sono attese deboli piogge, preludio a una fase più instabile nei giorni successivi.

Mattino – Schiarite iniziali e clima freddo

Durante il mattino, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con alternanza di nubi e brevi schiarite, specie sulle aree pedemontane. Le temperature minime si attesteranno attorno ai 4°C, mentre i venti assenti favoriranno una sensazione di aria stabile e fredda, tipicamente invernale.

Pomeriggio – Nuvolosità in progressivo aumento

Nel pomeriggio le infiltrazioni umide porteranno a un graduale aumento della nuvolosità, con cieli via via più coperti. La temperatura massima non supererà gli 8°C, mentre lo zero termico si manterrà elevato, attorno ai 2150 metri, segnale di aria relativamente mite in quota.

Sera – Arrivano le prime piogge deboli

In serata il cielo risulterà coperto, con l’arrivo di deboli piogge per un accumulo complessivo stimato attorno a 0,2 mm. Il contesto resterà senza criticità, e non sono previste allerte meteo.

Tendenza meteo Biella

Domenica 21 dicembre: cieli coperti con piogge deboli e intermittenti;

cieli coperti con piogge deboli e intermittenti; Lunedì 22 dicembre: maltempo più diffuso, con precipitazioni persistenti;

maltempo più diffuso, con precipitazioni persistenti; Martedì 23 dicembre: condizioni ancora perturbate, con piogge a tratti continue.

