Biella, previsioni meteo del 20 dicembre 2025
Biella, sabato 20 dicembre nubi in aumento e deboli piogge in serata. Domenica e inizio settimana instabili con precipitazioni.
BIELLA – La giornata di sabato 20 dicembre 2025 a Biella sarà caratterizzata da un contesto variabile, con nubi sparse alternate a schiarite nelle prime ore e una progressiva copertura del cielo nel corso della giornata. In serata sono attese deboli piogge, preludio a una fase più instabile nei giorni successivi.
Mattino – Schiarite iniziali e clima freddo
Durante il mattino, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con alternanza di nubi e brevi schiarite, specie sulle aree pedemontane. Le temperature minime si attesteranno attorno ai 4°C, mentre i venti assenti favoriranno una sensazione di aria stabile e fredda, tipicamente invernale.
Pomeriggio – Nuvolosità in progressivo aumento
Nel pomeriggio le infiltrazioni umide porteranno a un graduale aumento della nuvolosità, con cieli via via più coperti. La temperatura massima non supererà gli 8°C, mentre lo zero termico si manterrà elevato, attorno ai 2150 metri, segnale di aria relativamente mite in quota.
Sera – Arrivano le prime piogge deboli
In serata il cielo risulterà coperto, con l’arrivo di deboli piogge per un accumulo complessivo stimato attorno a 0,2 mm. Il contesto resterà senza criticità, e non sono previste allerte meteo.
Tendenza meteo Biella
- Domenica 21 dicembre: cieli coperti con piogge deboli e intermittenti;
- Lunedì 22 dicembre: maltempo più diffuso, con precipitazioni persistenti;
- Martedì 23 dicembre: condizioni ancora perturbate, con piogge a tratti continue.
