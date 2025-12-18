BIELLA – La giornata di venerdì 19 dicembre 2025 a Biella si inserisce in una fase meteorologica di transizione, caratterizzata da infiltrazioni umide in quota ma senza fenomeni significativi. Il risultato sarà un tempo stabile e asciutto, con nubi sparse alternate a schiarite per l’intero arco della giornata e temperature miti per il periodo.

Mattino – Cielo irregolarmente nuvoloso e clima umido

Nel corso del mattino, Biella sarà interessata da nuvolosità medio-alta diffusa, alternata a brevi pause soleggiate. Le temperature minime si manterranno intorno ai 6°C, valori decisamente superiori alle medie di dicembre. I venti deboli occidentali (Ovest-Nordovest) garantiranno una buona dispersione dell’umidità, limitando la formazione di nebbie o foschie.

Pomeriggio – Schiarite più ampie e buona stabilità

Durante il pomeriggio la struttura nuvolosa tenderà a frammentarsi, favorendo schiarite più ampie, soprattutto sulle aree pedemontane. La temperatura massima raggiungerà gli 11°C, con uno zero termico posizionato attorno ai 1800 metri, segnale di una massa d’aria relativamente mite anche in quota. Le condizioni resteranno asciutte, ideali per le attività all’aperto.

Sera – Nubi in lento aumento ma senza precipitazioni

In serata, è previsto un graduale aumento della nuvolosità, legato a un lento cambiamento del campo barico. Tuttavia, non sono attese precipitazioni, né sono presenti allerte meteo sul territorio.

Tendenza meteo Biella

Sabato 20 dicembre: giornata prevalentemente soleggiata, con aria più asciutta e ottima visibilità;

giornata prevalentemente soleggiata, con aria più asciutta e ottima visibilità; Domenica 21 dicembre: aumento progressivo delle nubi e piogge deboli intermittenti, più probabili dal pomeriggio;

aumento progressivo delle nubi e piogge deboli intermittenti, più probabili dal pomeriggio; Lunedì 22 dicembre: nuovo peggioramento più strutturato, con piogge diffuse e clima più umido.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook