Seguici su

Pubblicato

31 minuti fa

il

BIELLA – La giornata di venerdì 19 dicembre 2025 a Biella si inserisce in una fase meteorologica di transizione, caratterizzata da infiltrazioni umide in quota ma senza fenomeni significativi. Il risultato sarà un tempo stabile e asciutto, con nubi sparse alternate a schiarite per l’intero arco della giornata e temperature miti per il periodo.

Mattino – Cielo irregolarmente nuvoloso e clima umido

Nel corso del mattino, Biella sarà interessata da nuvolosità medio-alta diffusa, alternata a brevi pause soleggiate. Le temperature minime si manterranno intorno ai 6°C, valori decisamente superiori alle medie di dicembre. I venti deboli occidentali (Ovest-Nordovest) garantiranno una buona dispersione dell’umidità, limitando la formazione di nebbie o foschie.

Pomeriggio – Schiarite più ampie e buona stabilità

Durante il pomeriggio la struttura nuvolosa tenderà a frammentarsi, favorendo schiarite più ampie, soprattutto sulle aree pedemontane. La temperatura massima raggiungerà gli 11°C, con uno zero termico posizionato attorno ai 1800 metri, segnale di una massa d’aria relativamente mite anche in quota. Le condizioni resteranno asciutte, ideali per le attività all’aperto.

Sera – Nubi in lento aumento ma senza precipitazioni

In serata, è previsto un graduale aumento della nuvolosità, legato a un lento cambiamento del campo barico. Tuttavia, non sono attese precipitazioni, né sono presenti allerte meteo sul territorio.

Tendenza meteo Biella

  • Sabato 20 dicembre: giornata prevalentemente soleggiata, con aria più asciutta e ottima visibilità;
  • Domenica 21 dicembre: aumento progressivo delle nubi e piogge deboli intermittenti, più probabili dal pomeriggio;
  • Lunedì 22 dicembre: nuovo peggioramento più strutturato, con piogge diffuse e clima più umido.
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *