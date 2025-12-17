BIELLA – A Biella, la giornata di giovedì 18 dicembre 2025 sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, in un contesto di tempo stabile e asciutto. Le condizioni meteorologiche resteranno tranquille, senza precipitazioni e senza allerta, confermando una fase atmosferica interlocutoria prima dei possibili cambiamenti del fine settimana.

Mattino – Nubi diffuse sulle aree pedemontane

Durante la mattinata, il cielo si presenterà molto nuvoloso, con nubi più compatte lungo le zone pedemontane. I venti assenti favoriranno un’atmosfera piuttosto statica, con temperature minime intorno ai 6°C, valori superiori alla media stagionale per la metà di dicembre.

Pomeriggio – Maggiori aperture e clima mite

Nel pomeriggio si assisterà a parziali aperture del cielo, alternate comunque a passaggi nuvolosi. La temperatura massima toccherà i 10°C, mentre lo zero termico si manterrà sui 1740–1750 metri, indicando una struttura termica piuttosto elevata. I venti deboli da Est-Sudest accompagneranno la seconda parte della giornata senza incidere in modo significativo sulle condizioni generali.

Sera – Variabilità senza fenomeni

In serata, il cielo resterà parzialmente nuvoloso, con condizioni asciutte e clima stabile. La notte si preannuncia tranquilla, senza peggioramenti in vista nelle ore immediatamente successive.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 19 dicembre: tempo variabile, con nuvolosità irregolare;

tempo variabile, con nuvolosità irregolare; Sabato 20 dicembre: miglioramento più deciso, con ampie schiarite;

miglioramento più deciso, con ampie schiarite; Domenica 21 dicembre: nuova variabilità, preludio a possibili cambiamenti nella settimana seguente.

