BIELLA – A Biella, la giornata di mercoledì 17 dicembre 2025 sarà caratterizzata da un tempo variabile, con nubi sparse alternate a schiarite e condizioni generalmente stabili durante le ore diurne. Il contesto atmosferico resterà però dinamico, con un aumento della nuvolosità in serata e deboli precipitazioni previste nella notte, seppur di modesta entità. Nessuna allerta meteo in vigore.

Mattino – Nubi irregolari e ampie aperture

Durante il mattino, il Biellese vedrà un’alternanza di nubi irregolari e schiarite, anche ampie a tratti. Un quadro meteorologico tipico delle fasi di transizione, con assenza di precipitazioni e buona visibilità. Le temperature minime si attesteranno attorno ai 6°C, mentre i venti deboli da Ovest-Nordovest contribuiranno a mantenere un clima piuttosto mite per il periodo.

Pomeriggio – Tempo stabile con nuvolosità variabile

Nel pomeriggio, il cielo resterà parzialmente nuvoloso, senza fenomeni di rilievo. Le temperature massime toccheranno gli 11°C, valori superiori alla media stagionale. Lo zero termico, posizionato attorno ai 1987 metri, escluderà qualsiasi rischio di neve alle quote collinari, mentre i venti, in graduale rotazione dai quadranti meridionali, resteranno deboli.

Sera e notte – Aumento delle nubi e deboli piogge

In serata, la nuvolosità tenderà ad aumentare progressivamente fino a cieli più coperti. Nella notte sono attese deboli precipitazioni, con accumuli complessivi stimati intorno ai 2 millimetri. Fenomeni modesti, ma indicativi di una fase ancora instabile che interesserà la regione.

Tendenza meteo Biella

Giovedì 18 dicembre: cielo nuvoloso;

cielo nuvoloso; Venerdì 19 dicembre: tempo variabile, con schiarite;

tempo variabile, con schiarite; Sabato 20 dicembre: condizioni più soleggiate.

