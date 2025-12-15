BIELLA – Situazione meteorologica più severa su Biella, dove martedì 16 dicembre 2025 sarà segnato da maltempo marcato e piogge abbondanti. Il territorio sarà pienamente coinvolto dagli effetti della bassa pressione, con precipitazioni diffuse e persistenti e allerta meteo per pioggia attiva.

Mattino: precipitazioni diffuse e atmosfera cupa

Il risveglio sarà accompagnato da cieli molto nuvolosi o coperti e piogge diffuse già dalle prime ore del mattino. I fenomeni risulteranno più intensi rispetto alle aree di pianura, con accumuli significativi che porteranno a un totale giornaliero stimato fino a 31 millimetri di pioggia. Le temperature minime si attesteranno attorno ai 4°C, mentre i venti moderati da Nord-Nordovest renderanno l’aria fredda e umida.

Pomeriggio: piogge persistenti e neve in montagna

Nel pomeriggio il maltempo non concederà tregua. Le piogge continueranno a interessare il Biellese, mantenendo elevato il livello di attenzione soprattutto nelle aree più sensibili dal punto di vista idrogeologico. La temperatura massima si fermerà sui 6°C, mentre lo zero termico, attorno ai 1450 metri, favorirà nevicate sulle Alpi e sulle zone montane, con possibili accumuli alle quote più elevate.

Sera: lenta attenuazione ma attenzione elevata

In serata è prevista una graduale attenuazione dei fenomeni, ma il cielo resterà chiuso e il contesto ancora instabile. L’allerta meteo per pioggia impone prudenza, in particolare lungo torrenti, strade secondarie e zone collinari.

Tendenza meteo Biella

Mercoledì 17 dicembre: tempo variabile, con residue nubi e schiarite, clima freddo.

tempo variabile, con residue nubi e schiarite, clima freddo. Giovedì 18 dicembre: nuova instabilità, con aumento della nuvolosità e possibili precipitazioni.

nuova instabilità, con aumento della nuvolosità e possibili precipitazioni. Venerdì 19 dicembre: condizioni più stabili e asciutte, con ritorno del sole.

