BIELLA – Domani, 13 dicembre 2025, Biella vivrà una giornata tipicamente anticiclonica, con sole pieno e clima sorprendentemente mite per metà dicembre. La presenza di un vastissimo campo di alta pressione continua infatti a dominare l’intero Nord-Ovest, imponendo una fase di tempo stabile che proseguirà anche nel fine settimana. Un contesto che richiama condizioni quasi autunnali, con zero termico elevato e temperature ben sopra le medie del periodo.

Mattino: sereno ovunque e minime a 6°C

Fin dalle prime ore del mattino il cielo si presenterà limpido e sereno, senza alcuna traccia di nuvolosità. La temperatura minima si attesterà sui 6°C, valore più tipico di novembre che della metà di dicembre, e i venti soffieranno deboli da Nordovest. L’assenza di fenomeni e la visibilità ottima renderanno la mattinata particolarmente favorevole anche per chi si sposterà verso le aree pedemontane. Anche per Biella, come per il resto del Piemonte, non sono presenti allerte meteo.

Pomeriggio: massime quasi primaverili e alta pressione dominante

Il pomeriggio consoliderà un quadro meteorologico assolutamente stabile: il sole sarà protagonista, illuminando tutta la provincia in un contesto tipico delle giornate anticicloniche invernali. La temperatura massima raggiungerà i 14°C, un valore insolitamente mite che accentua la sensazione di un dicembre quasi anomalo. I venti resteranno deboli da Ovest-Nordovest, mentre lo zero termico, stabilito attorno ai 2881 metri, conferma piena stabilità anche nelle aree montane del Biellese. È una giornata ideale per attività all’aperto, passeggiate o visite ai mercatini natalizi, senza il timore di fenomeni improvvisi.

Sera: cielo limpido ed escursione termica in aumento

La serata manterrà caratteristiche di piena stabilità, con cielo ancora sgombro da nubi. Le temperature caleranno gradualmente, con un aumento dell’escursione termica ma senza rischi di gelo significativo nei fondovalle.

Tendenza meteo Biella

Domenica 14 dicembre: giornata stabile e soleggiata, senza variazioni rilevanti.

giornata stabile e soleggiata, senza variazioni rilevanti. Lunedì 15 dicembre: compaiono velature sparse, ma il contesto resta asciutto.

compaiono velature sparse, ma il contesto resta asciutto. Martedì 16 dicembre: possibile arrivo della pioggia, con un primo lieve cedimento dell’alta pressione.

