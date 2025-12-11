BIELLA – La giornata di venerdì 12 dicembre 2025 a Biella sarà dominata da un quadro meteorologico assolutamente stabile, caratterizzato da sole splendente e assenza totale di fenomeni. La presenza dell’alta pressione garantirà condizioni serene dall’alba al tramonto, con temperature piacevoli per il periodo: minima di 5°C e massima di 12°C. Lo zero termico raggiungerà quota 2979 metri, confermando la presenza di aria mite in quota. I venti saranno assenti al mattino e deboli da Est-Sudest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo è prevista.

Mattino: sole pieno e visibilità eccellente

Il mattino si aprirà con un cielo del tutto sereno e una temperatura frizzante, attorno ai 5–6°C. L’assenza di vento contribuirà a un’atmosfera stabile e limpida, ideale per chi si sposterà verso il centro cittadino o la zona pedemontana.

Pomeriggio: clima mite e massime fino a 12°C

Nel pomeriggio il sole si manterrà protagonista, con cieli limpidi e nessuna variazione significativa. La temperatura salirà fino ai 12°C, mentre una leggera ventilazione da Est-Sudest accompagnerà la seconda parte della giornata senza arrecare disturbo. Condizioni perfette anche per attività sportive e passeggiate nelle aree collinari.

Sera: cieli sereni e temperatura in lieve calo

La serata offrirà ancora cieli sereni, con un progressivo calo termico ma senza freddo intenso. L’atmosfera rimarrà asciutta e stabile, con una visibilità ottimale e nessun fenomeno previsto.

Tendenza meteo Biella

Sabato 13 dicembre: cieli sereni per l’intera giornata;

cieli sereni per l’intera giornata; Domenica 14 dicembre: condizioni stabili e limpide;

condizioni stabili e limpide; Lunedì 15 dicembre: tempo invariato e ancora senza precipitazioni.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook