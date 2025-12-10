BIELLA – Il territorio di Biella continua a beneficiare dell’azione di un potente campo di alta pressione che sta garantendo condizioni stabili, asciutte e ben soleggiate. La giornata di giovedì 11 dicembre 2025 si preannuncia luminosa, con cieli in prevalenza poco nuvolosi, assenza totale di precipitazioni e un clima sorprendentemente mite per la stagione. La temperatura massima sarà di 11°C, mentre la minima di 5°C, con uno zero termico elevato fino a 2667 metri, segnale evidente della fase anticiclonica in corso.

Mattino: atmosfera limpida e ventilazione assente

La mattinata si aprirà con cieli sereni o leggermente velati, un quadro tipico delle giornate dominate dall’alta pressione. La ventilazione sarà assente, condizione che contribuirà a una percezione termica frizzante ma non rigida. L’assenza di nubi significative permetterà un rapido aumento della luminosità.

Pomeriggio: leggere velature e clima stabile

Nel pomeriggio Biella continuerà a godere di tempo stabile, con venti deboli in arrivo da Sud-Sudovest. Il cielo rimarrà poco nuvoloso, con velature ad alta quota che non avranno alcun impatto sulle condizioni atmosferiche. Il clima resterà assolutamente asciutto e gradevole, con temperature in linea con quelle del mattino.

Sera: cielo limpido e calo termico

Con il passare delle ore, la serata porterà un generale raffreddamento, ma il cielo resterà poco nuvoloso o sereno. L’assenza di vento e il cielo terso favoriranno la dispersione notturna del calore, ma senza fenomeni particolari.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 12 dicembre: cielo sereno, stabile.

cielo sereno, stabile. Sabato 13 dicembre: giornata luminosa e asciutta.

giornata luminosa e asciutta. Domenica 14 dicembre: ancora sole e clima mite per il periodo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook