Biella, previsioni meteo del 10 dicembre 2025
Biella: mercoledì 10 dicembre con cielo sereno e massime a 12°C. Alta pressione stabile anche nei prossimi giorni, nessuna pioggia in arrivo.
La giornata di mercoledì 10 dicembre 2025 a Biella sarà contraddistinta da condizioni di stabilità atmosferica grazie a un robusto campo di alta pressione che abbraccia tutto il Nord Ovest. Le previsioni indicano cieli sereni o poco nuvolosi dall’alba al tramonto, senza alcuna possibilità di precipitazioni. Le temperature si manterranno miti per la stagione, con una minima di 5°C e una massima di 12°C, mentre lo zero termico estremamente elevato (3186m) evidenzia la presenza in quota di aria decisamente più calda del normale per dicembre. I venti saranno deboli al mattino da Ovest-Nordovest, fino a diventare assenti nel pomeriggio.
Mattino: atmosfera limpida e clima fresco
La mattinata si aprirà con sole pieno e cieli completamente sereni. Le prime ore del giorno porteranno un clima fresco, con temperature sui 5°C, ma in rapido aumento già nel corso della mattinata grazie all’irraggiamento solare. I venti, deboli dai quadranti Nordoccidentali, non influenzeranno il meteo e favoriranno una visibilità eccellente.
Pomeriggio: massime fino a 12°C e tempo perfettamente stabile
Nel pomeriggio Biella potrà godere di una fase meteorologica ideale, con cieli limpidi, clima ampio e assenza totale di disturbi. La massima raggiungerà i 12°C, un valore molto mite per la stagione. La totale assenza di vento contribuirà a un ambiente particolarmente gradevole nelle ore centrali.
Sera: freddo in calo ma cielo ancora sereno
La serata resterà tranquilla e limpida, con temperature destinate a scendere progressivamente verso valori prossimi ai 6–7°C. L’alta pressione continuerà a proteggere il territorio, mantenendo condizioni di assoluta stabilità.
Tendenza meteo
- Giovedì 11 dicembre: prosegue il dominio dell’alta pressione, cielo sereno.
- Venerdì 12 dicembre: ancora soleggiato, possibili lievi velature.
- Sabato 13 dicembre: tempo stabile e luminoso, nessun fenomeno previsto.
