La giornata di mercoledì 10 dicembre 2025 a Biella sarà contraddistinta da condizioni di stabilità atmosferica grazie a un robusto campo di alta pressione che abbraccia tutto il Nord Ovest. Le previsioni indicano cieli sereni o poco nuvolosi dall’alba al tramonto, senza alcuna possibilità di precipitazioni. Le temperature si manterranno miti per la stagione, con una minima di 5°C e una massima di 12°C, mentre lo zero termico estremamente elevato (3186m) evidenzia la presenza in quota di aria decisamente più calda del normale per dicembre. I venti saranno deboli al mattino da Ovest-Nordovest, fino a diventare assenti nel pomeriggio.

Mattino: atmosfera limpida e clima fresco

La mattinata si aprirà con sole pieno e cieli completamente sereni. Le prime ore del giorno porteranno un clima fresco, con temperature sui 5°C, ma in rapido aumento già nel corso della mattinata grazie all’irraggiamento solare. I venti, deboli dai quadranti Nordoccidentali, non influenzeranno il meteo e favoriranno una visibilità eccellente.

Pomeriggio: massime fino a 12°C e tempo perfettamente stabile

Nel pomeriggio Biella potrà godere di una fase meteorologica ideale, con cieli limpidi, clima ampio e assenza totale di disturbi. La massima raggiungerà i 12°C, un valore molto mite per la stagione. La totale assenza di vento contribuirà a un ambiente particolarmente gradevole nelle ore centrali.

Sera: freddo in calo ma cielo ancora sereno

La serata resterà tranquilla e limpida, con temperature destinate a scendere progressivamente verso valori prossimi ai 6–7°C. L’alta pressione continuerà a proteggere il territorio, mantenendo condizioni di assoluta stabilità.

Tendenza meteo

Giovedì 11 dicembre: prosegue il dominio dell’alta pressione, cielo sereno.

prosegue il dominio dell’alta pressione, cielo sereno. Venerdì 12 dicembre: ancora soleggiato, possibili lievi velature.

ancora soleggiato, possibili lievi velature. Sabato 13 dicembre: tempo stabile e luminoso, nessun fenomeno previsto.

